https://ria.ru/20250506/tekhnologii-2015182524.html

Эксперт рассказал, какие решения предпочтут пользователи Skype

Эксперт рассказал, какие решения предпочтут пользователи Skype - РИА Новости, 06.05.2025

Эксперт рассказал, какие решения предпочтут пользователи Skype

Около 80% компаний из России, которые используют Skype для корпоративной коммуникации, перейдут на отечественные решения до конца 2025 года, - таким мнением с... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T03:27:00+03:00

2025-05-06T03:27:00+03:00

2025-05-06T03:27:00+03:00

технологии

россия

microsoft corporation

мтс

telegram

skype

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Около 80% компаний из России, которые используют Skype для корпоративной коммуникации, перейдут на отечественные решения до конца 2025 года, - таким мнением с РИА Новости поделился исполнительный директор "МТС Линк" Павел Потехин. "По нашим оценкам, до конца 2025 года 80% корпоративных пользователей Skype перейдут на российские решения для видеоконференций. Ожидается рост спроса на серверные версии российских коммуникационных сервисов после прекращения поддержки Skype for Business Server. В 2024 году мы уже наблюдали эту тенденцию: спрос на серверную версию нашей платформы вырос втрое. В 2025 году тренд усилится", - сказал Потехин. Он объяснил, что российскому бизнесу не подходит сценарий, который предлагает Microsoft - то есть переход на платформу Microsoft Teams. Компании не могут купить официальные лицензии, а обходные пути рискованны из-за того, что разработчик может отключить сервис буквально за один день. Для обычных пользователей функциональность MS Teams избыточна, добавил эксперт. Поэтому, скорее всего, они будут совершать звонки в уже знакомых им бесплатных публичных мессенджерах — Telegram и WhatsApp. Корпорация Microsoft перестала поддерживать работу мессенджера Skype с 5 мая, а с 14 октября также прекратит поддержку серверного ПО Skype for Business Server. Пользователи могут использовать свои данные для входа в бесплатную версию Microsoft Teams на любом поддерживаемом устройстве - контакты и чаты автоматически перенесутся из одного сервиса в другой. Данные в Skype будут храниться до января 2026 года - пользователи могут экспортировать их, в том числе без перехода в Teams, или удалить. Если не предпринимать никаких действий до января 2026 года, эти данные будут удалены автоматически. Компания Skype была основана в 2003 году. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела Skype за 8,5 миллиарда долларов. Сервис Teams был запущен в марте 2017 года.

https://ria.ru/20250505/microsoft-2014943137.html

https://ria.ru/20250204/vpn-1997225589.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, microsoft corporation, мтс, telegram, skype