https://ria.ru/20250506/tashkent-2015263055.html
В Ташкенте прошла акция "Огонь памяти" к 80-летию Победы
В Ташкенте прошла акция "Огонь памяти" к 80-летию Победы - РИА Новости, 06.05.2025
В Ташкенте прошла акция "Огонь памяти" к 80-летию Победы
Около 200 человек приняли участие в акции "Огонь памяти" к 80-летию Победы в в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы", передает... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:21:00+03:00
2025-05-06T13:21:00+03:00
2025-05-06T13:22:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 6 мая – РИА Новости. Около 200 человек приняли участие в акции "Огонь памяти" к 80-летию Победы в в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы", передает корреспондент РИА Новости. Народный фронт 4 мая дал старт акции "Огонь памяти", в рамках которой частицы Вечного огня, взятого на Могиле неизвестного солдата в Москве, будут отправлены в регионы России, а также в 21 страну. Участники акции в Ташкенте - активисты Народного фронта, движения "Волонтёры Победы", дипломаты посольства России и представительства Россотрудничества, руководство узбекистанской организации Veteran, студенты местных вузов, жители и школьники Ташкента и Ташкентской области. Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Узбекистан в специальной капсуле привезла из Москвы трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, телеведущая, общественный деятель Мария Киселёва. "Сегодня частичка этого огня разлетается по всем городам и странам, где наши соотечественники, деды и прадеды которых принесли такую важную и необходимо победу. Вечная память нашим героям! Низкий поклон, С наступающим Днем Великой Победы!", - сказала на церемонии передачи огня Киселёва. Затем волонтеры и представители Народного фронта перенесли священное пламя в четыре лампады, которые затем передали ветеранам Великой отечественной войны, проживающим в Ташкенте. Ещё одна лампада будет находиться в Ташкентской и Узбекистанской епархии РПЦ. Народный фронт также приготовил для около 20 ветеранов свои подарки - пледы и набор чая. Мемориал "Братские могилы" был установлен в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в городе в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале от ранений. В Узбекистане в настоящее время проживают 82 участника войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
https://ria.ru/20250504/ogon-2014847683.html
https://ria.ru/20250412/ismailov-2010855997.html
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в мире, справки, ташкент, узбекистан, москва, мария киселева, волонтеры победы, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), русская православная церковь
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Справки, Ташкент, Узбекистан, Москва, Мария Киселева, Волонтеры Победы, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Русская православная церковь
В Ташкенте прошла акция "Огонь памяти" к 80-летию Победы
Около 200 человек приняли участие в акции "Огонь памяти" в Ташкенте