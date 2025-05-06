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В России завершили оценку техсостояния танкеров вместимостью до 5000 тонн - РИА Новости, 06.05.2025
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14:40 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/tankery-2015285681.html
В России завершили оценку техсостояния танкеров вместимостью до 5000 тонн
В России завершили оценку техсостояния танкеров вместимостью до 5000 тонн - РИА Новости, 06.05.2025
В России завершили оценку техсостояния танкеров вместимостью до 5000 тонн
Оценка технического состояния танкерного флота под российским флагом валовой вместимостью до 5000 тонн завершена, сообщил РИА Новости глава Минтранса РФ Роман... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:40:00+03:00
2025-05-06T14:40:00+03:00
экономика
россия
черное море
роман старовойт
владимир путин
виталий савельев
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Оценка технического состояния танкерного флота под российским флагом валовой вместимостью до 5000 тонн завершена, сообщил РИА Новости глава Минтранса РФ Роман Старовойт. "Российским морским регистром судоходства и Российским классификационным обществом 30 апреля в полном объеме завершена оценка технического состояния используемых для перевозки нефти и нефтепродуктов судов валовой вместимостью до 5000 тонн, эксплуатирующихся под флагом Российской Федерации", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручал вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ сообщал, что организует проверку в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий поручено Ространснадзору. Также проводилась и оценка соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.
https://ria.ru/20250506/mintrans-2015283816.html
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экономика, россия, черное море, роман старовойт, владимир путин, виталий савельев, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Экономика, Россия, Черное море, Роман Старовойт, Владимир Путин, Виталий Савельев, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
В России завершили оценку техсостояния танкеров вместимостью до 5000 тонн

Старовойт: техсостояния танкеров под флагом РФ вместимостью до 5000 т завершена

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры на рейде
Нефтяные танкеры на рейде - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры на рейде. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Оценка технического состояния танкерного флота под российским флагом валовой вместимостью до 5000 тонн завершена, сообщил РИА Новости глава Минтранса РФ Роман Старовойт.
«
"Российским морским регистром судоходства и Российским классификационным обществом 30 апреля в полном объеме завершена оценка технического состояния используемых для перевозки нефти и нефтепродуктов судов валовой вместимостью до 5000 тонн, эксплуатирующихся под флагом Российской Федерации", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручал вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ сообщал, что организует проверку в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий поручено Ространснадзору. Также проводилась и оценка соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.
Нефтяной терминал Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Минтранс проверил танкерный флот по поручению президента
Вчера, 14:35
 
ЭкономикаРоссияЧерное мореРоман СтаровойтВладимир ПутинВиталий СавельевФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
 
 
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