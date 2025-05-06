https://ria.ru/20250506/tankery-2015285681.html

В России завершили оценку техсостояния танкеров вместимостью до 5000 тонн

В России завершили оценку техсостояния танкеров вместимостью до 5000 тонн - РИА Новости, 06.05.2025

В России завершили оценку техсостояния танкеров вместимостью до 5000 тонн

Оценка технического состояния танкерного флота под российским флагом валовой вместимостью до 5000 тонн завершена, сообщил РИА Новости глава Минтранса РФ Роман... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:40:00+03:00

2025-05-06T14:40:00+03:00

2025-05-06T14:40:00+03:00

экономика

россия

черное море

роман старовойт

владимир путин

виталий савельев

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Оценка технического состояния танкерного флота под российским флагом валовой вместимостью до 5000 тонн завершена, сообщил РИА Новости глава Минтранса РФ Роман Старовойт. "Российским морским регистром судоходства и Российским классификационным обществом 30 апреля в полном объеме завершена оценка технического состояния используемых для перевозки нефти и нефтепродуктов судов валовой вместимостью до 5000 тонн, эксплуатирующихся под флагом Российской Федерации", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручал вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ сообщал, что организует проверку в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий поручено Ространснадзору. Также проводилась и оценка соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.

https://ria.ru/20250506/mintrans-2015283816.html

россия

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, черное море, роман старовойт, владимир путин, виталий савельев, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)