https://ria.ru/20250506/tajshet-2015217936.html

В Приангарье самокатчика арестовали за пьяную езду без прав

В Приангарье самокатчика арестовали за пьяную езду без прав - РИА Новости, 06.05.2025

В Приангарье самокатчика арестовали за пьяную езду без прав

Жителя Тайшета, спровоцировавшего ДТП с кроссовером, арестовали на 10 суток за управление электросамокатом в пьяном виде и без водительского удостоверения,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T10:27:00+03:00

2025-05-06T10:27:00+03:00

2025-05-06T10:28:00+03:00

происшествия

авто

тайшет

иркутская область

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ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Жителя Тайшета, спровоцировавшего ДТП с кроссовером, арестовали на 10 суток за управление электросамокатом в пьяном виде и без водительского удостоверения, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Тайшете на прошлой неделе 51-летний местный житель на самокате Kugoo Kirin столкнулся с автомобилем Hyundai Creta. В результате ДТП никто не пострадал. Но сотрудники Госавтоинспекции при общении с самокатчиком заметили у него признаки опьянения. Также они установили, что мощность двигателя электросамоката превышала 0,25 кВт, а значит водителю необходимо было иметь при себе водительское удостоверение категории "М". Результат освидетельствования показал, что норма этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышена у нарушителя в четыре раза. Проверка по базам данных выявила, что мужчина никогда не получал водительское удостоверение. "В ходе судебного разбирательства за управление электросамокатом в состоянии опьянения без прав суд приговорил 51-летнего водителя к административному аресту на 10 суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что электросамокат, на котором передвигался мужчина, помещен на спецстоянку.

https://ria.ru/20250406/samokaty-2009589376.html

https://ria.ru/20250226/moskva-2001759899.html

тайшет

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происшествия, авто, тайшет, иркутская область