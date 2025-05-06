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В Приангарье самокатчика арестовали за пьяную езду без прав - РИА Новости, 06.05.2025
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10:27 06.05.2025 (обновлено: 10:28 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/tajshet-2015217936.html
В Приангарье самокатчика арестовали за пьяную езду без прав
В Приангарье самокатчика арестовали за пьяную езду без прав - РИА Новости, 06.05.2025
В Приангарье самокатчика арестовали за пьяную езду без прав
Жителя Тайшета, спровоцировавшего ДТП с кроссовером, арестовали на 10 суток за управление электросамокатом в пьяном виде и без водительского удостоверения,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T10:27:00+03:00
2025-05-06T10:28:00+03:00
происшествия
авто
тайшет
иркутская область
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ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Жителя Тайшета, спровоцировавшего ДТП с кроссовером, арестовали на 10 суток за управление электросамокатом в пьяном виде и без водительского удостоверения, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Тайшете на прошлой неделе 51-летний местный житель на самокате Kugoo Kirin столкнулся с автомобилем Hyundai Creta. В результате ДТП никто не пострадал. Но сотрудники Госавтоинспекции при общении с самокатчиком заметили у него признаки опьянения. Также они установили, что мощность двигателя электросамоката превышала 0,25 кВт, а значит водителю необходимо было иметь при себе водительское удостоверение категории "М". Результат освидетельствования показал, что норма этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышена у нарушителя в четыре раза. Проверка по базам данных выявила, что мужчина никогда не получал водительское удостоверение. "В ходе судебного разбирательства за управление электросамокатом в состоянии опьянения без прав суд приговорил 51-летнего водителя к административному аресту на 10 суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что электросамокат, на котором передвигался мужчина, помещен на спецстоянку.
https://ria.ru/20250406/samokaty-2009589376.html
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происшествия, авто, тайшет, иркутская область
Происшествия, Авто, Тайшет, Иркутская область
В Приангарье самокатчика арестовали за пьяную езду без прав

В Приангарье самокатчика арестовали после ДТП за пьяную езду без прав

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Жителя Тайшета, спровоцировавшего ДТП с кроссовером, арестовали на 10 суток за управление электросамокатом в пьяном виде и без водительского удостоверения, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В Тайшете на прошлой неделе 51-летний местный житель на самокате Kugoo Kirin столкнулся с автомобилем Hyundai Creta. В результате ДТП никто не пострадал. Но сотрудники Госавтоинспекции при общении с самокатчиком заметили у него признаки опьянения. Также они установили, что мощность двигателя электросамоката превышала 0,25 кВт, а значит водителю необходимо было иметь при себе водительское удостоверение категории "М".
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Результат освидетельствования показал, что норма этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышена у нарушителя в четыре раза. Проверка по базам данных выявила, что мужчина никогда не получал водительское удостоверение.
"В ходе судебного разбирательства за управление электросамокатом в состоянии опьянения без прав суд приговорил 51-летнего водителя к административному аресту на 10 суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что электросамокат, на котором передвигался мужчина, помещен на спецстоянку.
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