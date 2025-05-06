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Российские войска освободили Лысовку в Донбассе

Российские войска освободили Лысовку в Донбассе - РИА Новости, 06.05.2025

Российские войска освободили Лысовку в Донбассе

Российские войска взяли под контроль село Лысовка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T12:50:00+03:00

2025-05-06T12:50:00+03:00

2025-05-06T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Лысовка в ДНР, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение трем механизированным и двум штурмовым бригадам ВСУ, а также бригаде морской пехоты и бригаде Нацгвардии Украины в районах Муравки, Димитрова, Миролюбовки, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки.За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия