Российские войска освободили Лысовку в Донбассе
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Лысовка в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Лысовка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Лысовка в ДНР
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение трем механизированным и двум штурмовым бригадам ВСУ, а также бригаде морской пехоты и бригаде Нацгвардии Украины в районах Муравки, Димитрова, Миролюбовки, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки.
За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:
- более 425 солдат;
- танк;
- пять боевых бронемашин;
- 11 автомобилей;
- три орудия полевой артиллерии, включая британскую САУ Braveheart и французскую Caesar.
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