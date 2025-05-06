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Российские войска освободили Лысовку в Донбассе - РИА Новости, 06.05.2025
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12:50 06.05.2025 (обновлено: 13:04 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/svo-2015254291.html
Российские войска освободили Лысовку в Донбассе
Российские войска освободили Лысовку в Донбассе - РИА Новости, 06.05.2025
Российские войска освободили Лысовку в Донбассе
Российские войска взяли под контроль село Лысовка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:50:00+03:00
2025-05-06T13:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Лысовка в ДНР, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение трем механизированным и двум штурмовым бригадам ВСУ, а также бригаде морской пехоты и бригаде Нацгвардии Украины в районах Муравки, Димитрова, Миролюбовки, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки.За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия

Российские войска освободили Лысовку в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Лысовка в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Лысовка в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Лысовка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Лысовка в ДНР
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение трем механизированным и двум штурмовым бригадам ВСУ, а также бригаде морской пехоты и бригаде Нацгвардии Украины в районах Муравки, Димитрова, Миролюбовки, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки.
За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:
  • более 425 солдат;
  • танк;
  • пять боевых бронемашин;
  • 11 автомобилей;
  • три орудия полевой артиллерии, включая британскую САУ Braveheart и французскую Caesar.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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