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ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 06.05.2025

ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 225 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T12:29:00+03:00

2025-05-06T12:29:00+03:00

2025-05-06T12:32:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 225 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Искрисковщина, Речки, Яблоновка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 10 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, безопасность