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ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 06.05.2025
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 225 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:29:00+03:00
2025-05-06T12:29:00+03:00
2025-05-06T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 225 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Искрисковщина, Речки, Яблоновка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 10 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Безопасность
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действий "Севера" за сутки
Минобороны: ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действий "Севера" за сутки