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ВС России освободили Лысовку в Донбассе - РИА Новости, 06.05.2025
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12:28 06.05.2025 (обновлено: 12:52 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/svo-2015247190.html
ВС России освободили Лысовку в Донбассе
ВС России освободили Лысовку в Донбассе - РИА Новости, 06.05.2025
ВС России освободили Лысовку в Донбассе
Российская группировка "Центр" освободила населённый пункт Лысовка в ДНР, всего потери ВСУ за сутки в зоне работы группировки составили более 425... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:28:00+03:00
2025-05-06T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
донбасс
безопасность
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российская группировка "Центр" освободила населённый пункт Лысовка в ДНР, всего потери ВСУ за сутки в зоне работы группировки составили более 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, было нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Муравки, Димитрова, Миролюбовки, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки в Донецкой Народной Республике."Противник потерял свыше 425 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании и 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции", – добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, донбасс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Безопасность
ВС России освободили Лысовку в Донбассе

Минобороны: ВС России освободили Лысовку в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российская группировка "Центр" освободила населённый пункт Лысовка в ДНР, всего потери ВСУ за сутки в зоне работы группировки составили более 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Лысовка в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Лысовка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Лысовка в ДНР
Кроме того, было нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Муравки, Димитрова, Миролюбовки, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки в Донецкой Народной Республике.
"Противник потерял свыше 425 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании и 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции", – добавили в МО РФ.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбассБезопасность
 
 
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