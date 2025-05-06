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Судан разорвал дипломатические отношения с ОАЭ
Судан разорвал дипломатические отношения с ОАЭ - РИА Новости, 06.05.2025
Судан разорвал дипломатические отношения с ОАЭ
Судан разрывает дипломатические отношения с ОАЭ из-за поддержки эмиратами повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР), говорится в заявлении совета по обороне РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:49:00+03:00
2025-05-06T17:49:00+03:00
2025-05-06T17:57:00+03:00
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КАИР, 6 мая - РИА Новости. Судан разрывает дипломатические отношения с ОАЭ из-за поддержки эмиратами повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР), говорится в заявлении совета по обороне и безопасности республики."Совет по обороне и безопасности решил объявить ОАЭ государством-агрессором, разорвать дипломатические отношения и отозвать посольство и генеральное консульство", - сообщается в заявлении, которое опубликовал правящий Суверенный совет Судана.Согласно заявлению, решения были приняты из-за продолжающейся поддержки вооруженных формирований СБР со стороны ОАЭ.С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.
https://ria.ru/20250326/khartum-2007556765.html
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в мире, судан, оаэ, россия, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Судан, ОАЭ, Россия, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Судан разорвал дипломатические отношения с ОАЭ
Судан разорвал дипломатические отношения с ОАЭ за поддержку Абу-Даби повстанцев