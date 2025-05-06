https://ria.ru/20250506/sudan-2015242991.html

В аэропорту Порт-Судана начался пожар после атаки БПЛА

В аэропорту Порт-Судана начался пожар после атаки БПЛА - РИА Новости, 06.05.2025

В аэропорту Порт-Судана начался пожар после атаки БПЛА

Пожар вспыхнул на территории международного аэропорта Порт-Судана после обстрела расположенных там топливных хранилищ беспилотником, предположительно, Сил... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T12:17:00+03:00

2025-05-06T12:17:00+03:00

2025-05-06T12:17:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пожар вспыхнул на территории международного аэропорта Порт-Судана после обстрела расположенных там топливных хранилищ беспилотником, предположительно, Сил быстрого реагирования (СБР), сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на собственные источники в аэропорту. "Беспилотник обстрелял топливные хранилища на территории аэропорта, что привело к взрыву и пожару", - передают источники. Согласно их данным, службы гражданской обороны приступили к тушению огня, в аэропорту проведена эвакуация, рейсы приостановлены. Атаке БПЛА также подверглась портовая зона города, сообщил телеканал со ссылкой на местные источники. "Сильный огонь вспыхнул в районе порта Порт-Судана после обстрела беспилотником", - говорится в сообщении. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.

https://ria.ru/20250503/sudan-2014822545.html

https://ria.ru/20250423/mirotvortsy-2013023402.html

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Пожар после атаки беспилотников в Судане Пожар после атаки беспилотников в Судане 2025-05-06T12:17 true PT1M02S

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