Суд в Киеве продлил арест олигарху Коломойскому*
Суд в Киеве продлил до 4 июля арест олигарху Коломойскому по делу об убийстве
Фото обыска в доме Игоря Коломойского*, опубликованное в соцсетях
Фото обыска в доме Игоря Коломойского*, опубликованное в соцсетях. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому олигарху Игорю Коломойскому* до 4 июля, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное".
"Печерский райсуд продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для Коломойского* по делу о заказном убийстве до 4 июля 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Офис генерального прокурора Украины в мае 2024 года предъявил Коломойскому* обвинение в организации в 2003 году заказного убийства директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как отмечало ранее украинское издание "Страна․ua", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко. Впоследствии суд лишил Коломойского* возможности внесения залога для выхода из СИЗО.
Коломойский* с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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