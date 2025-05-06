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Суд в Киеве продлил арест олигарху Коломойскому* - РИА Новости, 06.05.2025
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20:03 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/sud-2015387549.html
Суд в Киеве продлил арест олигарху Коломойскому*
Суд в Киеве продлил арест олигарху Коломойскому* - РИА Новости, 06.05.2025
Суд в Киеве продлил арест олигарху Коломойскому*
Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому олигарху Игорю Коломойскому* до 4 июля, сообщил во вторник... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T20:03:00+03:00
2025-05-06T20:03:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому олигарху Игорю Коломойскому* до 4 июля, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное". "Печерский райсуд продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для Коломойского* по делу о заказном убийстве до 4 июля 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Офис генерального прокурора Украины в мае 2024 года предъявил Коломойскому* обвинение в организации в 2003 году заказного убийства директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как отмечало ранее украинское издание "Страна․ua", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко. Впоследствии суд лишил Коломойского* возможности внесения залога для выхода из СИЗО. Коломойский* с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ria.ru/20250427/ukraina-2013733693.html
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в мире, киев, украина
В мире, Киев, Украина
Суд в Киеве продлил арест олигарху Коломойскому*

Суд в Киеве продлил до 4 июля арест олигарху Коломойскому по делу об убийстве

Фото обыска в доме Игоря Коломойского*, опубликованное в соцсетях
Фото обыска в доме Игоря Коломойского*, опубликованное в соцсетях - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Фото обыска в доме Игоря Коломойского*, опубликованное в соцсетях. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому олигарху Игорю Коломойскому* до 4 июля, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное".
"Печерский райсуд продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для Коломойского* по делу о заказном убийстве до 4 июля 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
На Украине оставили в силе указ о лишении Коломойского* гражданства
27 апреля, 21:38
Офис генерального прокурора Украины в мае 2024 года предъявил Коломойскому* обвинение в организации в 2003 году заказного убийства директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как отмечало ранее украинское издание "Страна․ua", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко. Впоследствии суд лишил Коломойского* возможности внесения залога для выхода из СИЗО.
Коломойский* с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
На Украине арестовали самолеты компании, связанной с Коломойским*
10 декабря 2024, 23:26
 
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