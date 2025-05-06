https://ria.ru/20250506/sud-2015387549.html

Суд в Киеве продлил арест олигарху Коломойскому*

Суд в Киеве продлил арест олигарху Коломойскому* - РИА Новости, 06.05.2025

Суд в Киеве продлил арест олигарху Коломойскому*

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому олигарху Игорю Коломойскому* до 4 июля, сообщил во вторник... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T20:03:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому олигарху Игорю Коломойскому* до 4 июля, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное". "Печерский райсуд продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для Коломойского* по делу о заказном убийстве до 4 июля 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Офис генерального прокурора Украины в мае 2024 года предъявил Коломойскому* обвинение в организации в 2003 году заказного убийства директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как отмечало ранее украинское издание "Страна․ua", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко. Впоследствии суд лишил Коломойского* возможности внесения залога для выхода из СИЗО. Коломойский* с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20250427/ukraina-2013733693.html

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