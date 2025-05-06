https://ria.ru/20250506/sud-2015304164.html

Суд приговорил трех боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, к 17 годам

Суд приговорил трех боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, к 17 годам - РИА Новости, 06.05.2025

Суд приговорил трех боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, к 17 годам

Второй западный окружной военный суд приговорил к 17 годам заключения трех украинских военнослужащих, участвовавших во вторжении в Курскую область, сообщают... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:55:00+03:00

2025-05-06T15:55:00+03:00

2025-05-06T16:00:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 17 годам заключения трех украинских военнослужащих, участвовавших во вторжении в Курскую область, сообщают Генеральная прокуратура и Главная военная прокуратура РФ. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении командира отделения – старшего стрелка 80 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины Руслана Полторацкого… военнослужащего 21-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Николая Човгана… военнослужащего 17 отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины 58-летнего солдата Льва Кырова", - говорится в сообщении ведомств. В трех различных заседаниях военнослужащие ВСУ были признаны виновными в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Как отмечается в сообщении, в разное время в 2024 году в составе своих подразделений ВСУ они вторглись на территорию Курской области. Впоследствии все трое были задержаны. В итоге все трое были приговорены к 17 годам исправительной колонии строгого режима, отмечается в релизе.

https://ria.ru/20250317/vsu-2005425496.html

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происшествия, украина, курская область, россия, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура