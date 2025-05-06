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Суд приговорил трех боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, к 17 годам - РИА Новости, 06.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 06.05.2025 (обновлено: 16:00 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/sud-2015304164.html
Суд приговорил трех боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, к 17 годам
Суд приговорил трех боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, к 17 годам - РИА Новости, 06.05.2025
Суд приговорил трех боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, к 17 годам
Второй западный окружной военный суд приговорил к 17 годам заключения трех украинских военнослужащих, участвовавших во вторжении в Курскую область, сообщают... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:55:00+03:00
2025-05-06T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
курская область
россия
вооруженные силы украины
главная военная прокуратура
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 17 годам заключения трех украинских военнослужащих, участвовавших во вторжении в Курскую область, сообщают Генеральная прокуратура и Главная военная прокуратура РФ. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении командира отделения – старшего стрелка 80 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины Руслана Полторацкого… военнослужащего 21-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Николая Човгана… военнослужащего 17 отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины 58-летнего солдата Льва Кырова", - говорится в сообщении ведомств. В трех различных заседаниях военнослужащие ВСУ были признаны виновными в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Как отмечается в сообщении, в разное время в 2024 году в составе своих подразделений ВСУ они вторглись на территорию Курской области. Впоследствии все трое были задержаны. В итоге все трое были приговорены к 17 годам исправительной колонии строгого режима, отмечается в релизе.
https://ria.ru/20250317/vsu-2005425496.html
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происшествия, украина, курская область, россия, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Главная военная прокуратура
Суд приговорил трех боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, к 17 годам

Суд приговорил трех украинских солдат к 17 годам за вторжение в Курскую область

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 17 годам заключения трех украинских военнослужащих, участвовавших во вторжении в Курскую область, сообщают Генеральная прокуратура и Главная военная прокуратура РФ.
"Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении командира отделения – старшего стрелка 80 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины Руслана Полторацкого… военнослужащего 21-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Николая Човгана… военнослужащего 17 отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины 58-летнего солдата Льва Кырова", - говорится в сообщении ведомств.
В трех различных заседаниях военнослужащие ВСУ были признаны виновными в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий (ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Как отмечается в сообщении, в разное время в 2024 году в составе своих подразделений ВСУ они вторглись на территорию Курской области. Впоследствии все трое были задержаны.
В итоге все трое были приговорены к 17 годам исправительной колонии строгого режима, отмечается в релизе.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныГлавная военная прокуратура
 
 
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