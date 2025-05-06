https://ria.ru/20250506/sud-2015240122.html

Суд рассмотрит апелляцию на приговор женщине, убившей сына в Перми

Суд рассмотрит апелляцию на приговор женщине, убившей сына в Перми - РИА Новости, 06.05.2025

Суд рассмотрит апелляцию на приговор женщине, убившей сына в Перми

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде 10 июня рассмотрит апелляцию на приговор пермячке Ирины Шатовой, оставившей тело убитого ею сына РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T12:10:00+03:00

2025-05-06T12:10:00+03:00

2025-05-06T12:29:00+03:00

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде 10 июня рассмотрит апелляцию на приговор пермячке Ирины Шатовой, оставившей тело убитого ею сына в чемодане на мусорке и осужденной на 18 лет колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Уголовное дело в отношении Шатовой поступило в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции 28 апреля. "Дата рассмотрения назначена на 10 июня в 13.00", - сказали в суде. Пермский краевой суд 18 марта приговорил 34-летнюю Шатову к 18 годам колонии общего режима за убийство девятилетнего сына. Тело мальчика было найдено на мусорной площадке на улице Монастырской в Перми в июле 2024 года. Суд установил, что осужденная вечером в квартире, где она проживала, задушила своего сына. После чего положила тело ребенка в чемодан и увезла к контейнерам для мусора. Приговор суда обжаловала и сама Шатова, и ее адвокат, который отмечал, что считает приговор чрезмерно суровым. По мнению защитника, во время разбирательства не была дана должная оценка обстоятельствам, в которых оказалась Шатова летом 2024 года. Речь идет о давлении и угрозах из-за образовавшейся у подзащитной во время занятий трейдингом задолженности в размере примерно 50 миллионов рублей по договорам доверительного управления. Правоохранителям женщина поясняла, что намеревалась покончить жизнь самоубийством, но так как мальчик был очень привязан к матери, не могла его оставить одного. Свести счеты с жизнью она не смогла и была задержана полицией. Шатова признала вину и сожалела о случившемся.

https://ria.ru/20250428/krasnodar-2013875489.html

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происшествия, нижний новгород, пермь, пермский краевой суд, россия