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Суд оставил под арестом замминистра дорожного хозяйства Челябинской области - РИА Новости, 06.05.2025
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11:03 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/sud-2015220650.html
Суд оставил под арестом замминистра дорожного хозяйства Челябинской области
Суд оставил под арестом замминистра дорожного хозяйства Челябинской области - РИА Новости, 06.05.2025
Суд оставил под арестом замминистра дорожного хозяйства Челябинской области
Челябинский областной суд отказался изменить меру пресечения в виде ареста на домашний арест или залог первому замминистра дорожного хозяйства Челябинской... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:03:00+03:00
2025-05-06T11:03:00+03:00
происшествия
жкх
челябинская область
челябинск
россия
станислав харченко
челябинский областной суд
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая – РИА Новости. Челябинский областной суд отказался изменить меру пресечения в виде ареста на домашний арест или залог первому замминистра дорожного хозяйства Челябинской области Станиславу Харченко, задержанному в декабре 2024 года и обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила пресс-служба облсуда. Тракторозаводский районный суд Челябинска 26 декабря 2024 года избрал задержанному УФСБ замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Харченко меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 февраля 2025 года. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В январе Харченко пытался обжаловать арест, но Челябинский областной суд оставил решение райсуда без изменения. Позже арест продлили до 18 июня. "Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката в интересах обвиняемого Станислава Харченко, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 15 апреля, которым ему была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 18 июня 2025 года", - говорится в сообщении. Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, изменить меру пресечения на домашний арест или залог, ссылаясь на положительные характеристики, наличие государственных и ведомственных наград, а также на неудовлетворительное состояние здоровья подзащитного, уточняет облсуд. В феврале стало известно о задержании министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. Его подозревают в растрате в особо крупном размере. Мещанский суд Москвы арестовал его.
https://ria.ru/20250505/kuban-2014997519.html
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происшествия, жкх, челябинская область, челябинск, россия, станислав харченко, челябинский областной суд
Происшествия, ЖКХ, Челябинская область, Челябинск, Россия, Станислав Харченко, Челябинский областной суд
Суд оставил под арестом замминистра дорожного хозяйства Челябинской области

Челябинский облсуд не смягчил наказание замминистра дорожного хозяйства Харченко

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая – РИА Новости. Челябинский областной суд отказался изменить меру пресечения в виде ареста на домашний арест или залог первому замминистра дорожного хозяйства Челябинской области Станиславу Харченко, задержанному в декабре 2024 года и обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила пресс-служба облсуда.
Тракторозаводский районный суд Челябинска 26 декабря 2024 года избрал задержанному УФСБ замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Харченко меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 февраля 2025 года. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В январе Харченко пытался обжаловать арест, но Челябинский областной суд оставил решение райсуда без изменения. Позже арест продлили до 18 июня.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
На Кубани экс-замминистра будут судить за злоупотребление полномочиями
Вчера, 11:14
"Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката в интересах обвиняемого Станислава Харченко, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 15 апреля, которым ему была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 18 июня 2025 года", - говорится в сообщении.
Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, изменить меру пресечения на домашний арест или залог, ссылаясь на положительные характеристики, наличие государственных и ведомственных наград, а также на неудовлетворительное состояние здоровья подзащитного, уточняет облсуд.
В феврале стало известно о задержании министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. Его подозревают в растрате в особо крупном размере. Мещанский суд Москвы арестовал его.
Задержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Появились подробности о задержании министра транспорта Челябинской области
19 февраля, 09:45
 
ПроисшествияЖКХЧелябинская областьЧелябинскРоссияСтанислав ХарченкоЧелябинский областной суд
 
 
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