https://ria.ru/20250506/sud-2015220650.html

Суд оставил под арестом замминистра дорожного хозяйства Челябинской области

Суд оставил под арестом замминистра дорожного хозяйства Челябинской области - РИА Новости, 06.05.2025

Суд оставил под арестом замминистра дорожного хозяйства Челябинской области

Челябинский областной суд отказался изменить меру пресечения в виде ареста на домашний арест или залог первому замминистра дорожного хозяйства Челябинской... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:03:00+03:00

2025-05-06T11:03:00+03:00

2025-05-06T11:03:00+03:00

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая – РИА Новости. Челябинский областной суд отказался изменить меру пресечения в виде ареста на домашний арест или залог первому замминистра дорожного хозяйства Челябинской области Станиславу Харченко, задержанному в декабре 2024 года и обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила пресс-служба облсуда. Тракторозаводский районный суд Челябинска 26 декабря 2024 года избрал задержанному УФСБ замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Харченко меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 февраля 2025 года. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В январе Харченко пытался обжаловать арест, но Челябинский областной суд оставил решение райсуда без изменения. Позже арест продлили до 18 июня. "Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката в интересах обвиняемого Станислава Харченко, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 15 апреля, которым ему была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 18 июня 2025 года", - говорится в сообщении. Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, изменить меру пресечения на домашний арест или залог, ссылаясь на положительные характеристики, наличие государственных и ведомственных наград, а также на неудовлетворительное состояние здоровья подзащитного, уточняет облсуд. В феврале стало известно о задержании министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. Его подозревают в растрате в особо крупном размере. Мещанский суд Москвы арестовал его.

https://ria.ru/20250505/kuban-2014997519.html

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