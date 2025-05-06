https://ria.ru/20250506/sud-2015191278.html

Жительницу Приморья будут судить за надписи на памятнике воинам-землякам

Жительницу Приморья будут судить за надписи на памятнике воинам-землякам - РИА Новости, 06.05.2025

Жительницу Приморья будут судить за надписи на памятнике воинам-землякам

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Приморья, которую обвиняют в том, что она 1 мая нанесла надписи на памятник Воинам-землякам, погибшим в... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T06:12:00+03:00

2025-05-06T06:12:00+03:00

2025-05-06T06:12:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Приморья, которую обвиняют в том, что она 1 мая нанесла надписи на памятник Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в поселке Заводском, сообщает краевая прокуратура. Первого мая краевая полиция сообщала, что женщина в поселке Заводской нанесла надписи на стеле, возведенной в память о жителях Артёма, погибших в годы Великой Отечественной войны. Задержана жительница Владивостока 1987 года рождения, отмечали в УМВД. Прокуратура сообщала, что возбуждено дело по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны). "Прокуратура города Артема утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Следствием установлено, что фигурантка дела утром 1 мая 2025 года в поселке Заводском Артемовского городского округа на памятник Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, краской нанесла различные надписи. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Артемовский городской суд", - говорится в сообщении. В Telegram-канале ведомства опубликовано видео с камеры наблюдения у памятника, на кадрах видно, как некая женщина рисует что-то кисточкой на основании постамента.

https://ria.ru/20250503/pamyatnik-2014787157.html

https://ria.ru/20250312/zhitel-2004440176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, россия, артем