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Жительницу Приморья будут судить за надписи на памятнике воинам-землякам - РИА Новости, 06.05.2025
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06:12 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/sud-2015191278.html
Жительницу Приморья будут судить за надписи на памятнике воинам-землякам
Жительницу Приморья будут судить за надписи на памятнике воинам-землякам - РИА Новости, 06.05.2025
Жительницу Приморья будут судить за надписи на памятнике воинам-землякам
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Приморья, которую обвиняют в том, что она 1 мая нанесла надписи на памятник Воинам-землякам, погибшим в... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T06:12:00+03:00
2025-05-06T06:12:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Приморья, которую обвиняют в том, что она 1 мая нанесла надписи на памятник Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в поселке Заводском, сообщает краевая прокуратура. Первого мая краевая полиция сообщала, что женщина в поселке Заводской нанесла надписи на стеле, возведенной в память о жителях Артёма, погибших в годы Великой Отечественной войны. Задержана жительница Владивостока 1987 года рождения, отмечали в УМВД. Прокуратура сообщала, что возбуждено дело по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны). "Прокуратура города Артема утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Следствием установлено, что фигурантка дела утром 1 мая 2025 года в поселке Заводском Артемовского городского округа на памятник Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, краской нанесла различные надписи. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Артемовский городской суд", - говорится в сообщении. В Telegram-канале ведомства опубликовано видео с камеры наблюдения у памятника, на кадрах видно, как некая женщина рисует что-то кисточкой на основании постамента.
https://ria.ru/20250503/pamyatnik-2014787157.html
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происшествия, владивосток, россия, артем
Происшествия, Владивосток, Россия, Артем
Жительницу Приморья будут судить за надписи на памятнике воинам-землякам

Суд рассмотрит дело об осквернении памятника приморцам, погибшим в годы войны

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Приморья, которую обвиняют в том, что она 1 мая нанесла надписи на памятник Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в поселке Заводском, сообщает краевая прокуратура.
Первого мая краевая полиция сообщала, что женщина в поселке Заводской нанесла надписи на стеле, возведенной в память о жителях Артёма, погибших в годы Великой Отечественной войны. Задержана жительница Владивостока 1987 года рождения, отмечали в УМВД. Прокуратура сообщала, что возбуждено дело по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны).
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"Прокуратура города Артема утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Следствием установлено, что фигурантка дела утром 1 мая 2025 года в поселке Заводском Артемовского городского округа на памятник Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, краской нанесла различные надписи. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Артемовский городской суд", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале ведомства опубликовано видео с камеры наблюдения у памятника, на кадрах видно, как некая женщина рисует что-то кисточкой на основании постамента.
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