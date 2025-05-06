https://ria.ru/20250506/sud-2015190971.html

Суд проверит законность приговора украинским пилотам Морозову и Шиманскому

Суд проверит законность приговора украинским пилотам Морозову и Шиманскому - РИА Новости, 06.05.2025

Суд проверит законность приговора украинским пилотам Морозову и Шиманскому

Апелляционный военный суд 19 мая рассмотрит апелляционные жалобы на приговор украинским пилотам Александру Морозову и Дмитрию Шиманскому, которые, как считает... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T06:11:00+03:00

2025-05-06T06:11:00+03:00

2025-05-06T06:11:00+03:00

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Апелляционный военный суд 19 мая рассмотрит апелляционные жалобы на приговор украинским пилотам Александру Морозову и Дмитрию Шиманскому, которые, как считает следствие, планировали организацию в России терактов на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 19 мая 2025 года в 10.00", - сказал собеседник агентства. Второй западный окружной военный суд в марте приговорил Шиманского и Морозова к 26 и 22 годам колонии соответственно. Рассмотрение уголовного дела проходило в очной форме в закрытом от публики режиме. По решению суда, Морозов должен провести первые четыре года в тюрьме, остальные 18 лет в колонии строгого режима, а Шиманский проведет в тюрьме первые пять лет. Кроме того, Морозову назначили штраф в размере 600 тысяч рублей, Шиманскому - 1,6 миллиона рублей. Видео с задержанными пилотами Морозовым и Шиманским ФСБ обнародовала в июне 2023 года. На нем они рассказывали, что вылетали в Россию для организации диверсий, повреждения объектов ТЭК. Один из них говорил, что руководство украинской разведки обсуждало вопрос возможности создания и переброски "грязной" ядерной бомбы для радиоактивных заражений. По данным суда, один из фигурантов обвиняется в совершении семи преступлений, другой - десяти. Среди них организация террористического сообщества, совершение теракта, нарушение правил международных полетов, незаконное пересечение госграницы, незаконная пересылка оружия.

https://ria.ru/20250505/terakt--2014972313.html

https://ria.ru/20250502/fsb-2014653329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)