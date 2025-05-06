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Суд вынес приговор владельцу Telegram-канала "Новый век" - РИА Новости, 06.05.2025
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00:38 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/sud-2015173917.html
Суд вынес приговор владельцу Telegram-канала "Новый век"
Суд вынес приговор владельцу Telegram-канала "Новый век" - РИА Новости, 06.05.2025
Суд вынес приговор владельцу Telegram-канала "Новый век"
Пресненский суд Москвы вынес приговор владельцу Telegram-канала "Новый век" Александру Гусову по делу о вымогательстве в особо крупном размере. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T00:38:00+03:00
2025-05-06T00:38:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы вынес приговор владельцу Telegram-канала "Новый век" Александру Гусову по делу о вымогательстве в особо крупном размере. "Подсудимый: Гусов А.С. Вынесен приговор, 5 мая 2025 года", - говорится в карточке дела на сайте суда. Приговор вынесен по пунктам "а", "б" части 3 статьи 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере). Как уточняет "Коммерсант", суд приговорит Гусова к 5 годам колонии строгого режима за вымогательство почти 28 миллионов рублей у гендиректора ПАО "Россети" Андрея Рюмина и создателя компании Yota бизнесмена Альберта Авдоляна. По данным издания, оба потерпевших простили подсудимого и просили ограничиться условным сроком. Гусова задержали в начале 2023 года после того, как в полицию обратился российский бизнесмен и меценат, у которого вымогали деньги несколько лет – всего на сумму порядка 12 миллионов рублей, сообщал столичный главк МВД. По его данным, задержанный "координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов".
https://ria.ru/20230203/shantazh-1849586425.html
https://ria.ru/20250506/sud-2015173753.html
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происшествия, москва, россия, россети, yota
Происшествия, Москва, Россия, Россети, Yota
Суд вынес приговор владельцу Telegram-канала "Новый век"

Суд в Москве вынес приговор владельцу канала Новый век за вымогательство

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы вынес приговор владельцу Telegram-канала "Новый век" Александру Гусову по делу о вымогательстве в особо крупном размере.
"Подсудимый: Гусов А.С. Вынесен приговор, 5 мая 2025 года", - говорится в карточке дела на сайте суда.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Администратор канала "Новый век" мог координировать группу шантажистов
3 февраля 2023, 16:52
Приговор вынесен по пунктам "а", "б" части 3 статьи 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере).
Как уточняет "Коммерсант", суд приговорит Гусова к 5 годам колонии строгого режима за вымогательство почти 28 миллионов рублей у гендиректора ПАО "Россети" Андрея Рюмина и создателя компании Yota бизнесмена Альберта Авдоляна. По данным издания, оба потерпевших простили подсудимого и просили ограничиться условным сроком.
Гусова задержали в начале 2023 года после того, как в полицию обратился российский бизнесмен и меценат, у которого вымогали деньги несколько лет – всего на сумму порядка 12 миллионов рублей, сообщал столичный главк МВД. По его данным, задержанный "координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов".
Правосудие - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Суд зарегистрировал протокол на автора канала "Архитектурные излишества"
00:37
 
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