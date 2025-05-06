Суд вынес приговор владельцу Telegram-канала "Новый век"
Суд в Москве вынес приговор владельцу канала Новый век за вымогательство
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы вынес приговор владельцу Telegram-канала "Новый век" Александру Гусову по делу о вымогательстве в особо крупном размере.
"Подсудимый: Гусов А.С. Вынесен приговор, 5 мая 2025 года", - говорится в карточке дела на сайте суда.
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Приговор вынесен по пунктам "а", "б" части 3 статьи 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере).
Как уточняет "Коммерсант", суд приговорит Гусова к 5 годам колонии строгого режима за вымогательство почти 28 миллионов рублей у гендиректора ПАО "Россети" Андрея Рюмина и создателя компании Yota бизнесмена Альберта Авдоляна. По данным издания, оба потерпевших простили подсудимого и просили ограничиться условным сроком.
Гусова задержали в начале 2023 года после того, как в полицию обратился российский бизнесмен и меценат, у которого вымогали деньги несколько лет – всего на сумму порядка 12 миллионов рублей, сообщал столичный главк МВД. По его данным, задержанный "координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов".