https://ria.ru/20250506/sud-2015173917.html

Суд вынес приговор владельцу Telegram-канала "Новый век"

Суд вынес приговор владельцу Telegram-канала "Новый век" - РИА Новости, 06.05.2025

Суд вынес приговор владельцу Telegram-канала "Новый век"

Пресненский суд Москвы вынес приговор владельцу Telegram-канала "Новый век" Александру Гусову по делу о вымогательстве в особо крупном размере. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T00:38:00+03:00

2025-05-06T00:38:00+03:00

2025-05-06T00:38:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы вынес приговор владельцу Telegram-канала "Новый век" Александру Гусову по делу о вымогательстве в особо крупном размере. "Подсудимый: Гусов А.С. Вынесен приговор, 5 мая 2025 года", - говорится в карточке дела на сайте суда. Приговор вынесен по пунктам "а", "б" части 3 статьи 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере). Как уточняет "Коммерсант", суд приговорит Гусова к 5 годам колонии строгого режима за вымогательство почти 28 миллионов рублей у гендиректора ПАО "Россети" Андрея Рюмина и создателя компании Yota бизнесмена Альберта Авдоляна. По данным издания, оба потерпевших простили подсудимого и просили ограничиться условным сроком. Гусова задержали в начале 2023 года после того, как в полицию обратился российский бизнесмен и меценат, у которого вымогали деньги несколько лет – всего на сумму порядка 12 миллионов рублей, сообщал столичный главк МВД. По его данным, задержанный "координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов".

https://ria.ru/20230203/shantazh-1849586425.html

https://ria.ru/20250506/sud-2015173753.html

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Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, россети, yota