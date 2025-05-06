https://ria.ru/20250506/sud-2015173753.html

Суд зарегистрировал протокол на автора канала "Архитектурные излишества"

Суд зарегистрировал протокол на автора канала "Архитектурные излишества" - РИА Новости, 06.05.2025

Суд зарегистрировал протокол на автора канала "Архитектурные излишества"

Мещанский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении автора Telegram-канала "Архитектурные излишества" Павла Гнилорыбова по... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T00:37:00+03:00

2025-05-06T00:37:00+03:00

2025-05-06T00:37:00+03:00

происшествия

москва

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении автора Telegram-канала "Архитектурные излишества" Павла Гнилорыбова по статье КоАП о неповиновении законному требованию сотрудника полиции, говорится в столичной картотеке судебных дел. В ней указано, что протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП был зарегистрирован судом 5 мая, результат его рассмотрения не публиковался. В то же время, ряд знакомых Гнилорыбова в своих каналах в Telegram сообщили, что ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток. За неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции предусмотрено наказание как в виде штрафа в размере от 2 до 4 тысяч рублей, так и в виде административного ареста на срок до 15 суток. Гнилорыбов ведет канал "Архитектурные излишества" в Telegram (116 тысяч подписчиков), проводит лекции про архитектуру.

https://ria.ru/20250410/apachev-2010508403.html

https://ria.ru/20250421/bogomaz-2012538531.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, telegram