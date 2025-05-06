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Суд зарегистрировал протокол на автора канала "Архитектурные излишества"
Суд зарегистрировал протокол на автора канала "Архитектурные излишества" - РИА Новости, 06.05.2025
Суд зарегистрировал протокол на автора канала "Архитектурные излишества"
Мещанский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении автора Telegram-канала "Архитектурные излишества" Павла Гнилорыбова по... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T00:37:00+03:00
2025-05-06T00:37:00+03:00
2025-05-06T00:37:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении автора Telegram-канала "Архитектурные излишества" Павла Гнилорыбова по статье КоАП о неповиновении законному требованию сотрудника полиции, говорится в столичной картотеке судебных дел. В ней указано, что протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП был зарегистрирован судом 5 мая, результат его рассмотрения не публиковался. В то же время, ряд знакомых Гнилорыбова в своих каналах в Telegram сообщили, что ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток. За неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции предусмотрено наказание как в виде штрафа в размере от 2 до 4 тысяч рублей, так и в виде административного ареста на срок до 15 суток. Гнилорыбов ведет канал "Архитектурные излишества" в Telegram (116 тысяч подписчиков), проводит лекции про архитектуру.
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происшествия, москва, telegram
Происшествия, Москва, Telegram
Суд зарегистрировал протокол на автора канала "Архитектурные излишества"
Протокол за неповиновение полиции составили на блогера Павла Гнилорыбова