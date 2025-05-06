Рейтинг@Mail.ru
В Москве появились стойки для поздравления ветеранов - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:37 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/stoyki-2015284887.html
В Москве появились стойки для поздравления ветеранов
В Москве появились стойки для поздравления ветеранов - РИА Новости, 06.05.2025
В Москве появились стойки для поздравления ветеранов
Москвичи и гости столицы могут отправить открытки со словами благодарности ветеранам войны и поздравления своим близким в любой регион страны на стойках "Живое... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:37:00+03:00
2025-05-06T14:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
сергей собянин
максим ликсутов
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015282501_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_c98d536fa98f548e0cb36f8e8b40c76c.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Москвичи и гости столицы могут отправить открытки со словами благодарности ветеранам войны и поздравления своим близким в любой регион страны на стойках "Живое общение" до 10 мая включительно, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "По поручению Сергея Собянина мы подготовили ряд мероприятий для пассажиров в честь 80-летия Победы. На 15 стойках "Живое общение" разместили почтовые ящики. С их помощью можно отправить слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и поздравления близким в любой регион России", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова. Уточняется, что почтовые ящики можно найти на станциях "Александровский сад" Филевской линии, "Арбатская" и "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии, "Павелецкая", "Белорусская", "Киевская", "Курская", "Парк культуры" Кольцевой линии, "Пушкинская" и "Китай-город" Таганско-Краснопресненской линии, "Савеловская" и "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии, "Хорошевская" и "ЦСКА" Большой кольцевой линии, а также на станции "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Отправить открытку можно до 10 мая включительно.
https://ria.ru/20250430/moskva-2014246792.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015282501_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_3a4355a33db1efcc0b4fb168c5d58920.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, сергей собянин, максим ликсутов , 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве появились стойки для поздравления ветеранов

Москвичи смогут отправить открытки ветеранам на стойках "Живое общение"

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыТематическая открытка на на стойке "Живое общение"
Тематическая открытка на на стойке Живое общение - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Тематическая открытка на на стойке "Живое общение"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Москвичи и гости столицы могут отправить открытки со словами благодарности ветеранам войны и поздравления своим близким в любой регион страны на стойках "Живое общение" до 10 мая включительно, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"По поручению Сергея Собянина мы подготовили ряд мероприятий для пассажиров в честь 80-летия Победы. На 15 стойках "Живое общение" разместили почтовые ящики. С их помощью можно отправить слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и поздравления близким в любой регион России", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Уточняется, что почтовые ящики можно найти на станциях "Александровский сад" Филевской линии, "Арбатская" и "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии, "Павелецкая", "Белорусская", "Киевская", "Курская", "Парк культуры" Кольцевой линии, "Пушкинская" и "Китай-город" Таганско-Краснопресненской линии, "Савеловская" и "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии, "Хорошевская" и "ЦСКА" Большой кольцевой линии, а также на станции "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Отправить открытку можно до 10 мая включительно.
К юбилею Великой Победы в столице украсили 65 автобусов и 14 электробусов - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Москве ко Дню Победы пройдут патриотические акции
30 апреля, 09:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоМоскваСергей СобянинМаксим Ликсутов80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала