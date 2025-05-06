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В Москве появились стойки для поздравления ветеранов
В Москве появились стойки для поздравления ветеранов - РИА Новости, 06.05.2025
В Москве появились стойки для поздравления ветеранов
Москвичи и гости столицы могут отправить открытки со словами благодарности ветеранам войны и поздравления своим близким в любой регион страны на стойках "Живое... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:37:00+03:00
2025-05-06T14:37:00+03:00
2025-05-06T14:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
сергей собянин
максим ликсутов
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Москвичи и гости столицы могут отправить открытки со словами благодарности ветеранам войны и поздравления своим близким в любой регион страны на стойках "Живое общение" до 10 мая включительно, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "По поручению Сергея Собянина мы подготовили ряд мероприятий для пассажиров в честь 80-летия Победы. На 15 стойках "Живое общение" разместили почтовые ящики. С их помощью можно отправить слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и поздравления близким в любой регион России", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова. Уточняется, что почтовые ящики можно найти на станциях "Александровский сад" Филевской линии, "Арбатская" и "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии, "Павелецкая", "Белорусская", "Киевская", "Курская", "Парк культуры" Кольцевой линии, "Пушкинская" и "Китай-город" Таганско-Краснопресненской линии, "Савеловская" и "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии, "Хорошевская" и "ЦСКА" Большой кольцевой линии, а также на станции "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Отправить открытку можно до 10 мая включительно.
https://ria.ru/20250430/moskva-2014246792.html
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общество, москва, сергей собянин, максим ликсутов , 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве появились стойки для поздравления ветеранов
Москвичи смогут отправить открытки ветеранам на стойках "Живое общение"