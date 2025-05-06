https://ria.ru/20250506/stoyki-2015284887.html

В Москве появились стойки для поздравления ветеранов

В Москве появились стойки для поздравления ветеранов - РИА Новости, 06.05.2025

В Москве появились стойки для поздравления ветеранов

Москвичи и гости столицы могут отправить открытки со словами благодарности ветеранам войны и поздравления своим близким в любой регион страны на стойках "Живое... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:37:00+03:00

2025-05-06T14:37:00+03:00

2025-05-06T14:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

сергей собянин

максим ликсутов

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015282501_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_c98d536fa98f548e0cb36f8e8b40c76c.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Москвичи и гости столицы могут отправить открытки со словами благодарности ветеранам войны и поздравления своим близким в любой регион страны на стойках "Живое общение" до 10 мая включительно, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "По поручению Сергея Собянина мы подготовили ряд мероприятий для пассажиров в честь 80-летия Победы. На 15 стойках "Живое общение" разместили почтовые ящики. С их помощью можно отправить слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и поздравления близким в любой регион России", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова. Уточняется, что почтовые ящики можно найти на станциях "Александровский сад" Филевской линии, "Арбатская" и "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии, "Павелецкая", "Белорусская", "Киевская", "Курская", "Парк культуры" Кольцевой линии, "Пушкинская" и "Китай-город" Таганско-Краснопресненской линии, "Савеловская" и "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии, "Хорошевская" и "ЦСКА" Большой кольцевой линии, а также на станции "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Отправить открытку можно до 10 мая включительно.

https://ria.ru/20250430/moskva-2014246792.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, сергей собянин, максим ликсутов , 80-летие победы в великой отечественной войне