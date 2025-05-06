https://ria.ru/20250506/starovoyt-2015279801.html

В России проверили более 1300 танкеров

В России проверили более 1300 танкеров - РИА Новости, 06.05.2025

В России проверили более 1300 танкеров

В России проверено более 1300 танкеров, замечания выявлены на 230 судах, их владельцам установлен срок устранения несоответствий, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:22:00+03:00

2025-05-06T14:22:00+03:00

2025-05-06T14:36:00+03:00

россия

роман старовойт

черное море

владимир путин

виталий савельев

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. В России проверено более 1300 танкеров, замечания выявлены на 230 судах, их владельцам установлен срок устранения несоответствий, сообщил РИА Новости глава Минтранса РФ Роман Старовойт."Выполнены проверки 1333 судов. Замечания выявлены на 230 судах. Владельцам судов, на которых выявлены замечания технического состояния, установлен срок предъявления судов к внеочередному освидетельствованию с целью устранения выявленных несоответствий", — сказал министр.Президент РФ Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ сообщал, что организует проверку судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий поручено Ространснадзору. Также проводилась и оценка соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.

https://ria.ru/20250506/starovoyt-2015283947.html

россия

черное море

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, роман старовойт, черное море, владимир путин, виталий савельев, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)