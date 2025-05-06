https://ria.ru/20250506/ssha-2015398296.html

США и хуситы договорились о прекращении огня, заявили в МИД Омана

США и хуситы договорились о прекращении огня, заявили в МИД Омана - РИА Новости, 06.05.2025

США и хуситы договорились о прекращении огня, заявили в МИД Омана

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) и США при посредничестве Омана договорились о прекращении огня и любых нападений на друг... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T21:31:00+03:00

2025-05-06T21:31:00+03:00

2025-05-06T21:59:00+03:00

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ДОХА, 6 мая — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) и США при посредничестве Омана договорились о прекращении огня и любых нападений на друг друга, сообщил представитель оманского Министерства иностранных дел в социальной сети Х."После недавних обсуждений и контактов между Султанатом Оман, Соединенными Штатами и соответствующими структурами в Сане в Йемене, направленных на деэскалацию ситуации, усилия привели к соглашению о прекращении огня между двумя сторонами. <...> В будущем ни одна из сторон не будет нападать на другую, включая американские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, обеспечивая свободу судоходства и бесперебойный поток международного торгового судоходства", — отметил он.Ранее во вторник президент Дональд Трамп заявил, что США прекратят удары по хуситам в Йемене после того, как те выразили готовность отказаться от военных действий. По словам американского лидера, движение также дало понять, что "больше не будет подрывать корабли". Хозяин Белого дома подчеркнул, что суть операции Вашингтона состояла именно в этом."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечали регулярными ракетными ударами по Йемену.

https://ria.ru/20250505/husity-2015164987.html

https://ria.ru/20250504/izrail-2014936706.html

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в мире, сша, йемен, оман, ансар алла, дональд трамп