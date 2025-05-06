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Минфин США пообещал не допустить дефолта
Минфин США пообещал не допустить дефолта - РИА Новости, 06.05.2025
Минфин США пообещал не допустить дефолта
Дефолта в США не будет, предел государственных заимствований будет увеличен, сообщил министр финансов страны Скотт Бессент. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:43:00+03:00
2025-05-06T17:43:00+03:00
2025-05-06T17:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Дефолта в США не будет, предел государственных заимствований будет увеличен, сообщил министр финансов страны Скотт Бессент. "Правительство США никогда не допустит дефолта. Мы поднимем потолок госдолга. Министерство не станет исполнять никакие трюки, мы обеспечим увеличение потолка госдолга", - заявил Бессент на слушаниях в бюджетном подкомитете палаты представителей. Трансляция ведется на сайте палаты.. Как сообщалось, американский госдолг превысил отметку 36 триллионов долларов.
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сша, скотт бессент, министерство финансов сша, в мире
США, Скотт Бессент, Министерство финансов США, В мире
Минфин США пообещал не допустить дефолта
Глава Минфина США Бессент: предел госзаимствований будет увеличен