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Минфин США пообещал не допустить дефолта - РИА Новости, 06.05.2025
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17:43 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/ssha-2015346099.html
Минфин США пообещал не допустить дефолта
Минфин США пообещал не допустить дефолта - РИА Новости, 06.05.2025
Минфин США пообещал не допустить дефолта
Дефолта в США не будет, предел государственных заимствований будет увеличен, сообщил министр финансов страны Скотт Бессент. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:43:00+03:00
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сша
скотт бессент
министерство финансов сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Дефолта в США не будет, предел государственных заимствований будет увеличен, сообщил министр финансов страны Скотт Бессент. "Правительство США никогда не допустит дефолта. Мы поднимем потолок госдолга. Министерство не станет исполнять никакие трюки, мы обеспечим увеличение потолка госдолга", - заявил Бессент на слушаниях в бюджетном подкомитете палаты представителей. Трансляция ведется на сайте палаты.. Как сообщалось, американский госдолг превысил отметку 36 триллионов долларов.
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сша, скотт бессент, министерство финансов сша, в мире
США, Скотт Бессент, Министерство финансов США, В мире
Минфин США пообещал не допустить дефолта

Глава Минфина США Бессент: предел госзаимствований будет увеличен

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Дефолта в США не будет, предел государственных заимствований будет увеличен, сообщил министр финансов страны Скотт Бессент.
"Правительство США никогда не допустит дефолта. Мы поднимем потолок госдолга. Министерство не станет исполнять никакие трюки, мы обеспечим увеличение потолка госдолга", - заявил Бессент на слушаниях в бюджетном подкомитете палаты представителей. Трансляция ведется на сайте палаты..
Как сообщалось, американский госдолг превысил отметку 36 триллионов долларов.
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СШАСкотт БессентМинистерство финансов СШАВ мире
 
 
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