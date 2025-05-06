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Минфин США пообещал не допустить дефолта

Минфин США пообещал не допустить дефолта - РИА Новости, 06.05.2025

Минфин США пообещал не допустить дефолта

Дефолта в США не будет, предел государственных заимствований будет увеличен, сообщил министр финансов страны Скотт Бессент. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:43:00+03:00

2025-05-06T17:43:00+03:00

2025-05-06T17:43:00+03:00

сша

скотт бессент

министерство финансов сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Дефолта в США не будет, предел государственных заимствований будет увеличен, сообщил министр финансов страны Скотт Бессент. "Правительство США никогда не допустит дефолта. Мы поднимем потолок госдолга. Министерство не станет исполнять никакие трюки, мы обеспечим увеличение потолка госдолга", - заявил Бессент на слушаниях в бюджетном подкомитете палаты представителей. Трансляция ведется на сайте палаты.. Как сообщалось, американский госдолг превысил отметку 36 триллионов долларов.

https://ria.ru/20250501/poshliny-2014565507.html

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2025

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