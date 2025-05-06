https://ria.ru/20250506/ssha-2015276934.html

СМИ раскритиковали политику Трампа в области чистой энергии и ИИ-технологий

СМИ раскритиковали политику Трампа в области чистой энергии и ИИ-технологий - РИА Новости, 06.05.2025

СМИ раскритиковали политику Трампа в области чистой энергии и ИИ-технологий

Политика администрации президента США Дональда Трампа в области чистой энергии может привести к отставанию страны в глобальной гонке ИИ-технологий, в том числе... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:17:00+03:00

2025-05-06T14:17:00+03:00

2025-05-06T14:17:00+03:00

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центр стратегических и международных исследований

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Политика администрации президента США Дональда Трампа в области чистой энергии может привести к отставанию страны в глобальной гонке ИИ-технологий, в том числе по отношению к Китаю, сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов. Как подчеркивает газета, администрация Трампа уже приостановила разработки в области чистой энергии на землях, принадлежащих правительству, а также заморозила выдачу федеральных кредитов на подобные разработки. "В стратегическом плане США рискуют подорвать свою стартовую позицию в глобальной гонке ИИ... Китай, с другой стороны, выбрал проактивный подход к модернизации электросети и эффективного распределения энергии", - приводит газета слова вице-председателя компании по обслуживанию центров обработки данных Hitachi Vantara Саймона Нинана. По данным Центра стратегических и международных исследований в США, к 2030 году центры обработки данных добавят к общему спросу на электроэнергию в стране 83,7 гигаватт, что эквивалентно подключению к национальной электросети нового штата размером с Техас, пишет газета. По мнению Нинана, враждебный настрой нынешней администрации США по отношению к зеленой энергии может привести к тому, что страна не сможет удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в рамках развития цифровых технологий. Как пишет Financial Times о ссылкой на экспертов, развернуть производство возобновляемой энергии проще и дешевле, чем строить дополнительные традиционные электростанции. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из администрации США сообщала, что Трамп в рамках нового бюджетного предложения на 2026 год предложит сократить необоронные расходы на 163 миллиарда долларов, которые касаются охраны окружающей среды, возобновляемых источников энергии, образования и программ иностранной помощи.

https://ria.ru/20250429/mask-2014039383.html

https://ria.ru/20250427/kitay-2013652076.html

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в мире, технологии, сша, китай, техас, дональд трамп, центр стратегических и международных исследований , введение трампом пошлин на импорт