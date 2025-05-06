СМИ раскритиковали политику Трампа в области чистой энергии и ИИ-технологий
FT: США могут потерять стартовую позицию в глобальной гонке ИИ-технологий
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Политика администрации президента США Дональда Трампа в области чистой энергии может привести к отставанию страны в глобальной гонке ИИ-технологий, в том числе по отношению к Китаю, сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов.
Как подчеркивает газета, администрация Трампа уже приостановила разработки в области чистой энергии на землях, принадлежащих правительству, а также заморозила выдачу федеральных кредитов на подобные разработки.
"В стратегическом плане США рискуют подорвать свою стартовую позицию в глобальной гонке ИИ... Китай, с другой стороны, выбрал проактивный подход к модернизации электросети и эффективного распределения энергии", - приводит газета слова вице-председателя компании по обслуживанию центров обработки данных Hitachi Vantara Саймона Нинана.
По данным Центра стратегических и международных исследований в США, к 2030 году центры обработки данных добавят к общему спросу на электроэнергию в стране 83,7 гигаватт, что эквивалентно подключению к национальной электросети нового штата размером с Техас, пишет газета.
По мнению Нинана, враждебный настрой нынешней администрации США по отношению к зеленой энергии может привести к тому, что страна не сможет удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в рамках развития цифровых технологий. Как пишет Financial Times о ссылкой на экспертов, развернуть производство возобновляемой энергии проще и дешевле, чем строить дополнительные традиционные электростанции.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из администрации США сообщала, что Трамп в рамках нового бюджетного предложения на 2026 год предложит сократить необоронные расходы на 163 миллиарда долларов, которые касаются охраны окружающей среды, возобновляемых источников энергии, образования и программ иностранной помощи.
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