https://ria.ru/20250506/ssha-2015231848.html

Уиткофф рассказал о работе по расширению "Соглашений Авраама"

Уиткофф рассказал о работе по расширению "Соглашений Авраама" - РИА Новости, 06.05.2025

Уиткофф рассказал о работе по расширению "Соглашений Авраама"

Администрация Дональда Трампа прилагает усилия для расширения "Соглашений Авраама", направленных на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:15:00+03:00

2025-05-06T13:15:00+03:00

2025-05-06T13:22:00+03:00

в мире

израиль

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ближний восток

стив уиткофф

дональд трамп

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа прилагает усилия для расширения "Соглашений Авраама", направленных на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. "Ведется множество усилий… по расширению Соглашений Авраама, и мы считаем, что вскоре будет много анонсов. Надеемся, что уже к следующему году это даст значительный прогресс", - сказал Уиткофф на мероприятии в посольстве Израиля в Вашингтоне по случаю 77-летия независимости страны. По его словам, США также продолжают обсуждение вызовов в регионе Ближнего Востока, включая ситуацию в Сирии, Ливане и Иране. "Мы согласны, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие", - подчеркнул спецпосланник. США начали процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими странами в 2020 году, когда были заключены "Соглашения Авраама" с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Суданом. Однако Судан в 2021 году лишь поддержал соглашения на словах, поскольку из-за внутренних разногласий между правительством и военными полноценное сотрудничество так и не состоялось. В августе 2023 года Вашингтон и Эр-Рияд согласовали план нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Однако переговоры были заморожены после начала вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года.

https://ria.ru/20250205/diplomatiya-1997417515.html

https://ria.ru/20250318/aravija-2005750992.html

израиль

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в мире, израиль, сша, ближний восток, стив уиткофф, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году