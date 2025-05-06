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Уиткофф рассказал о работе по расширению "Соглашений Авраама" - РИА Новости, 06.05.2025
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13:15 06.05.2025 (обновлено: 13:22 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/ssha-2015231848.html
Уиткофф рассказал о работе по расширению "Соглашений Авраама"
Уиткофф рассказал о работе по расширению "Соглашений Авраама" - РИА Новости, 06.05.2025
Уиткофф рассказал о работе по расширению "Соглашений Авраама"
Администрация Дональда Трампа прилагает усилия для расширения "Соглашений Авраама", направленных на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:15:00+03:00
2025-05-06T13:22:00+03:00
в мире
израиль
сша
ближний восток
стив уиткофф
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа прилагает усилия для расширения "Соглашений Авраама", направленных на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. "Ведется множество усилий… по расширению Соглашений Авраама, и мы считаем, что вскоре будет много анонсов. Надеемся, что уже к следующему году это даст значительный прогресс", - сказал Уиткофф на мероприятии в посольстве Израиля в Вашингтоне по случаю 77-летия независимости страны. По его словам, США также продолжают обсуждение вызовов в регионе Ближнего Востока, включая ситуацию в Сирии, Ливане и Иране. "Мы согласны, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие", - подчеркнул спецпосланник. США начали процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими странами в 2020 году, когда были заключены "Соглашения Авраама" с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Суданом. Однако Судан в 2021 году лишь поддержал соглашения на словах, поскольку из-за внутренних разногласий между правительством и военными полноценное сотрудничество так и не состоялось. В августе 2023 года Вашингтон и Эр-Рияд согласовали план нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Однако переговоры были заморожены после начала вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года.
https://ria.ru/20250205/diplomatiya-1997417515.html
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в мире, израиль, сша, ближний восток, стив уиткофф, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Уиткофф рассказал о работе по расширению "Соглашений Авраама"

Спецпосланник Уиткофф: США прилагают усилия для расширения "Соглашений Авраама"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкИллюминация с флагами США и Израиля в Иерусалиме в связи с переносом посольства США из Тель-Авива
Иллюминация с флагами США и Израиля в Иерусалиме в связи с переносом посольства США из Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Иллюминация с флагами США и Израиля в Иерусалиме в связи с переносом посольства США из Тель-Авива. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа прилагает усилия для расширения "Соглашений Авраама", направленных на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
"Ведется множество усилий… по расширению Соглашений Авраама, и мы считаем, что вскоре будет много анонсов. Надеемся, что уже к следующему году это даст значительный прогресс", - сказал Уиткофф на мероприятии в посольстве Израиля в Вашингтоне по случаю 77-летия независимости страны.
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По его словам, США также продолжают обсуждение вызовов в регионе Ближнего Востока, включая ситуацию в Сирии, Ливане и Иране.
"Мы согласны, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие", - подчеркнул спецпосланник.
США начали процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими странами в 2020 году, когда были заключены "Соглашения Авраама" с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Суданом. Однако Судан в 2021 году лишь поддержал соглашения на словах, поскольку из-за внутренних разногласий между правительством и военными полноценное сотрудничество так и не состоялось.
В августе 2023 года Вашингтон и Эр-Рияд согласовали план нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Однако переговоры были заморожены после начала вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года.
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В миреИзраильСШАБлижний ВостокСтив УиткоффДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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