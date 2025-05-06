США хотят договориться о четвертом раунде переговоров с Ираном, пишут СМИ
Axios: США хотят поставить на выходные четвертый раунд переговоров с Ираном
© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. США пытаются договориться о четвертом раунде переговоров с Ираном по поводу его ядерной программы на выходные, сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
"Посланник Белого дома Стив Уиткофф рассказал мне, что США пытаются запланировать четвертый раунд ядерных переговоров с Иранов на этой неделе", - говорится в сообщении журналиста.
По словам Равида, Уитккоф подчеркнул, что стороны делают прогресс в переговорах.
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"Если этого (встречи США и Ирана - ред.) не произойдет, то только из-за поездки президента (США Дональда Трампа - ред.) на Ближний Восток. ... Мы добиваемся определенного прогресса. Президент хочет, чтобы это было решено дипломатическим путем, если это возможно, поэтому мы делаем все возможное, чтобы это началось", - цитирует журналист спецпосланника.
Уитккоф также добавил Равиду, что надеется на прогресс в достижении прекращении огня в секторе Газа до или после поездки Трампа на Ближний Восток в мае.
Ранее в четверг глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что запланированный на 3 мая в Риме четвертый раунд переговоров между США и Ираном будет перенесён на другой день из-за проблем с логистикой, а дата нового раунда будет объявлена после согласования. После заявления о переносе переговоров между Ираном и США глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил агентству Франс Пресс, что встреча по ядерной проблематике между "евротройкой" и Ираном, которая планировалась на пятницу, также не состоится.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.