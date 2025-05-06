Рейтинг@Mail.ru
Мужчина врезался в ограждение дома звезды сериала "Друзья", пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
02:31 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/ssha-2015179737.html
Мужчина врезался в ограждение дома звезды сериала "Друзья", пишут СМИ
Мужчина врезался в ограждение дома звезды сериала "Друзья", пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2025
Мужчина врезался в ограждение дома звезды сериала "Друзья", пишут СМИ
Мужчина врезался на автомобиле в ограждение дома американской актрисы, звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, о пострадавших не сообщают, сообщает портал... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T02:31:00+03:00
2025-05-06T02:31:00+03:00
шоубиз
в мире
авто
лос-анджелес
дженнифер энистон
шоу-бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105049/13/1050491373_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_96eb27d2db83a43d9bb2e17dd9a20055.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мужчина врезался на автомобиле в ограждение дома американской актрисы, звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, о пострадавших не сообщают, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники из полиции. По данным портала, инцидент произошел в понедельник днем (по местному времени). Актриса находилась у себя дома в резиденции в районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр, когда водитель въехал в ворота дома. "После аварии телохранители Дженнифер подбежали к машине, вытащили из нее водителя и удерживали его до приезда полиции Лос-Анджелеса", - отмечает портал. TMZ добавляет со ссылкой на источники полиции, что задержанному водителю было, предположительно, около 70 лет. Портал называет аварию "не маленькой", так как, по словам источников, водитель жаловался на боль, и ему даже потребовался медицинский осмотр.
https://ria.ru/20231105/perri-1907549900.html
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105049/13/1050491373_7:0:847:630_1920x0_80_0_0_57881cf992a97d27c7d1695cf38ad24c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, лос-анджелес, дженнифер энистон, шоу-бизнес
Шоубиз, В мире, Авто, Лос-Анджелес, Дженнифер Энистон, Шоу-бизнес
Мужчина врезался в ограждение дома звезды сериала "Друзья", пишут СМИ

TMZ: водитель врезался на автомобиле в ограждение дома Дженнифер Энистон

© Flickr / Chris YarzabСотрудники полиции на улице в Лос-Анджелесе, США
Сотрудники полиции на улице в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Flickr / Chris Yarzab
Сотрудники полиции на улице в Лос-Анджелесе, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мужчина врезался на автомобиле в ограждение дома американской актрисы, звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, о пострадавших не сообщают, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники из полиции.
По данным портала, инцидент произошел в понедельник днем (по местному времени). Актриса находилась у себя дома в резиденции в районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр, когда водитель въехал в ворота дома.
"После аварии телохранители Дженнифер подбежали к машине, вытащили из нее водителя и удерживали его до приезда полиции Лос-Анджелеса", - отмечает портал.
TMZ добавляет со ссылкой на источники полиции, что задержанному водителю было, предположительно, около 70 лет. Портал называет аварию "не маленькой", так как, по словам источников, водитель жаловался на боль, и ему даже потребовался медицинский осмотр.
Кадр из специального выпуска сериала Друзья - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Мэттью Перри похоронили напротив студии, где снимали сериал "Друзья"
5 ноября 2023, 10:00
 
ШоубизВ миреАвтоЛос-АнджелесДженнифер ЭнистонШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала