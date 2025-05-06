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Мужчина врезался в ограждение дома звезды сериала "Друзья", пишут СМИ

Мужчина врезался в ограждение дома звезды сериала "Друзья", пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2025

Мужчина врезался в ограждение дома звезды сериала "Друзья", пишут СМИ

Мужчина врезался на автомобиле в ограждение дома американской актрисы, звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, о пострадавших не сообщают, сообщает портал... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T02:31:00+03:00

2025-05-06T02:31:00+03:00

2025-05-06T02:31:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мужчина врезался на автомобиле в ограждение дома американской актрисы, звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, о пострадавших не сообщают, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники из полиции. По данным портала, инцидент произошел в понедельник днем (по местному времени). Актриса находилась у себя дома в резиденции в районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр, когда водитель въехал в ворота дома. "После аварии телохранители Дженнифер подбежали к машине, вытащили из нее водителя и удерживали его до приезда полиции Лос-Анджелеса", - отмечает портал. TMZ добавляет со ссылкой на источники полиции, что задержанному водителю было, предположительно, около 70 лет. Портал называет аварию "не маленькой", так как, по словам источников, водитель жаловался на боль, и ему даже потребовался медицинский осмотр.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, авто, лос-анджелес, дженнифер энистон, шоу-бизнес