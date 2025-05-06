https://ria.ru/20250506/spetsoperatsiya-2015188536.html

Армейская авиация атаковала позиции ВСУ в зоне действия группировки "Север"

Армейская авиация атаковала позиции ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 06.05.2025

Армейская авиация атаковала позиции ВСУ в зоне действия группировки "Север"

Вертолет Ми-28НМ атаковал позиции ВСУ в зоне действия группировки "Север", сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T05:29:00+03:00

2025-05-06T05:29:00+03:00

2025-05-06T08:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Вертолет Ми-28НМ атаковал позиции ВСУ в зоне действия группировки "Север", сообщило Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в интересах группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета", — говорится в сводке. Как доложил авианаводчик, атака привела к уничтожению личного состава ВСУ.По данным Минобороны от понедельника, за сутки в зоне ответственности северной группировки Украина потеряла до 150 военных и лишилась трех танков, двух боевых бронированных машин и шести автомобилей. Также удалось уничтожить склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250506/pravda-2015187535.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, безопасность, украина, россия