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Армейская авиация атаковала позиции ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 06.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:29 06.05.2025 (обновлено: 08:54 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/spetsoperatsiya-2015188536.html
Армейская авиация атаковала позиции ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Армейская авиация атаковала позиции ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 06.05.2025
Армейская авиация атаковала позиции ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Вертолет Ми-28НМ атаковал позиции ВСУ в зоне действия группировки "Север", сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T05:29:00+03:00
2025-05-06T08:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
безопасность
украина
россия
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Вертолет Ми-28НМ атаковал позиции ВСУ в зоне действия группировки "Север", сообщило Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в интересах группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета", — говорится в сводке. Как доложил авианаводчик, атака привела к уничтожению личного состава ВСУ.По данным Минобороны от понедельника, за сутки в зоне ответственности северной группировки Украина потеряла до 150 военных и лишилась трех танков, двух боевых бронированных машин и шести автомобилей. Также удалось уничтожить склад боеприпасов.
https://ria.ru/20250506/pravda-2015187535.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, безопасность, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ, Безопасность, Украина, Россия
Армейская авиация атаковала позиции ВСУ в зоне действия группировки "Север"

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ми-28Н на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
Ударный вертолет Ми-28Н на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ударный вертолет Ми-28Н на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Вертолет Ми-28НМ атаковал позиции ВСУ в зоне действия группировки "Север", сообщило Минобороны.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в интересах группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета", — говорится в сводке.
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Как доложил авианаводчик, атака привела к уничтожению личного состава ВСУ.
По данным Минобороны от понедельника, за сутки в зоне ответственности северной группировки Украина потеряла до 150 военных и лишилась трех танков, двух боевых бронированных машин и шести автомобилей.
Также удалось уничтожить склад боеприпасов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-28НМБезопасностьУкраинаРоссия
 
 
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