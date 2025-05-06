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Добровольцев отряда БАРС наградили государственными наградами в зоне СВО - РИА Новости, 06.05.2025
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Добровольцев отряда БАРС наградили государственными наградами в зоне СВО
Добровольцев отряда БАРС наградили государственными наградами в зоне СВО - РИА Новости, 06.05.2025
Добровольцев отряда БАРС наградили государственными наградами в зоне СВО
Добровольцам отряда БАРС-9, находящимся в зоне СВО, вручили государственные награды, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T05:09:00+03:00
2025-05-06T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей дроздов
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безопасность
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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Добровольцам отряда БАРС-9, находящимся в зоне СВО, вручили государственные награды, сообщили журналистам в Минобороны России. "Добровольцам отряда БАРС-9 за мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач специальной военной операции, вручили боевые государственные награды. Боевые государственные награды для вручения добровольцам отряда БАРС-9 были доставлены в зону проведения специальной военной операции, где они в настоящее время выполняют боевые задачи", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что награды личному составу добровольческих подразделений вручил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ полковник Сергей Дроздов. "Отличившимся добровольцам были вручены медали "За отвагу" и "За храбрость", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что Дроздов поблагодарил личный состав отряда за самоотверженность и мужество, личный вклад в общее дело и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, а также отметил, что все боевые награды заслуженные, и выразил надежду, что для всех бойцов они не последние. "Сразу после награждения добровольцы вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20250228/gosnagrady-2002196895.html
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сергей дроздов, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Дроздов, Россия, Безопасность
Добровольцев отряда БАРС наградили государственными наградами в зоне СВО

Добровольцам отряда БАРС-9, находящимся в зоне СВО, вручили госнаграды

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Добровольцам отряда БАРС-9, находящимся в зоне СВО, вручили государственные награды, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Добровольцам отряда БАРС-9 за мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач специальной военной операции, вручили боевые государственные награды. Боевые государственные награды для вручения добровольцам отряда БАРС-9 были доставлены в зону проведения специальной военной операции, где они в настоящее время выполняют боевые задачи", - сообщили в оборонном ведомстве.
Воробьев вручил государственные награды подмосковным добровольцам из отряда БАРС - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Воробьев вручил госнаграды подмосковным добровольцам из отряда БАРС
28 февраля, 13:31
Уточняется, что награды личному составу добровольческих подразделений вручил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ полковник Сергей Дроздов.
"Отличившимся добровольцам были вручены медали "За отвагу" и "За храбрость", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что Дроздов поблагодарил личный состав отряда за самоотверженность и мужество, личный вклад в общее дело и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, а также отметил, что все боевые награды заслуженные, и выразил надежду, что для всех бойцов они не последние.
"Сразу после награждения добровольцы вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач", - добавили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ДроздовРоссияБезопасность
 
 
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