https://ria.ru/20250506/spetsoperatsiya-2015187686.html

Добровольцев отряда БАРС наградили государственными наградами в зоне СВО

Добровольцев отряда БАРС наградили государственными наградами в зоне СВО - РИА Новости, 06.05.2025

Добровольцев отряда БАРС наградили государственными наградами в зоне СВО

Добровольцам отряда БАРС-9, находящимся в зоне СВО, вручили государственные награды, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T05:09:00+03:00

2025-05-06T05:09:00+03:00

2025-05-06T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей дроздов

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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Добровольцам отряда БАРС-9, находящимся в зоне СВО, вручили государственные награды, сообщили журналистам в Минобороны России. "Добровольцам отряда БАРС-9 за мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач специальной военной операции, вручили боевые государственные награды. Боевые государственные награды для вручения добровольцам отряда БАРС-9 были доставлены в зону проведения специальной военной операции, где они в настоящее время выполняют боевые задачи", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что награды личному составу добровольческих подразделений вручил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ полковник Сергей Дроздов. "Отличившимся добровольцам были вручены медали "За отвагу" и "За храбрость", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что Дроздов поблагодарил личный состав отряда за самоотверженность и мужество, личный вклад в общее дело и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, а также отметил, что все боевые награды заслуженные, и выразил надежду, что для всех бойцов они не последние. "Сразу после награждения добровольцы вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20250228/gosnagrady-2002196895.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей дроздов, россия, безопасность