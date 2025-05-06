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СМИ раскрыли, кто станет союзником России в противостоянии Западу
СМИ раскрыли, кто станет союзником России в противостоянии Западу - РИА Новости, 06.05.2025
СМИ раскрыли, кто станет союзником России в противостоянии Западу
Союз России и КНДР является зародышем новой евразийской архитектуры безопасности, пишет журналист Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:35:00+03:00
2025-05-06T18:35:00+03:00
2025-05-06T18:35:00+03:00
россия
пхеньян
евразия
владимир путин
валерий герасимов
мария захарова
вооруженные силы украины
оон
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Союз России и КНДР является зародышем новой евразийской архитектуры безопасности, пишет журналист Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture."Альянс между Россией и Северной Кореей представляет собой не просто разовое сотрудничество, а зародыш новой архитектуры безопасности в Евразии. И это <…> пугает тех, кто живет за счет гегемонии и монополии на силу", — считает обозреватель.По мнению Лейроса, подтвержденное на официальном уровне участие северокорейских солдат в СВО на стороне России имеет очень важное геополитическое значение и посылает международному сообществу четкий сигнал о том, что мир больше не вращается вокруг решений, принимаемых в США. Альянс между Москвой и Пхеньяном подтверждает возможность создания альтернативных путей однополярному порядку."Москва — Пхеньян набирает силу и опыт не как союз по расчету, а как элемент нового многополярного баланса", — полагает журналист.Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе российскому президенту Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
https://ria.ru/20250506/kndr-2015315486.html
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россия, пхеньян, евразия, владимир путин, валерий герасимов, мария захарова, вооруженные силы украины, оон
Россия, Пхеньян, Евразия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, ООН
СМИ раскрыли, кто станет союзником России в противостоянии Западу
Лейрос: союз РФ и КНДР положит начало новой евразийской архитектуре безопасности