https://ria.ru/20250506/sovfed-2015197917.html

В Совфеде заявили, что у Запада нет рычагов давления на Россию по Украине

В Совфеде заявили, что у Запада нет рычагов давления на Россию по Украине - РИА Новости, 06.05.2025

В Совфеде заявили, что у Запада нет рычагов давления на Россию по Украине

Россия не откажется от своих требований по конфликту на Украине, у стран Запада нет рычагов давления на Москву в этом вопросе, заявила РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T08:00:00+03:00

2025-05-06T08:00:00+03:00

2025-05-06T08:00:00+03:00

россия

москва

украина

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия не откажется от своих требований по конфликту на Украине, у стран Запада нет рычагов давления на Москву в этом вопросе, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова. "Уже не раз отмечалось, что "беспрецедентные" санкции в отношении Российской Федерации давно введены, и наша страна с достоинством справляется со всеми трудностями. Вряд ли в запасниках осталось что-то такое, что заставит Москву отказаться от своей чёткой позиции", - сказала агентству Никонорова. Сенатор отметила, что различные политические заявления о новых санкциях против РФ "адресованы широкой аудитории и на процесс урегулирования вряд ли окажут существенного влияния". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250506/zapad-2015194397.html

https://ria.ru/20250505/sanktsii--2014896694.html

россия

москва

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, украина, наталья никонорова, в мире