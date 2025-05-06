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В аэропорту Сочи ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025
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22:23 06.05.2025 (обновлено: 22:29 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/sochi-2015403503.html
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 06.05.2025
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сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
происшествия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.03 мск введены в аэропорту Сочи", - написал он в своем Telegram-канале.
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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, происшествия
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Происшествия
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на аэропорт "Адлер" в Сочи
Вид на аэропорт Адлер в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Вид на аэропорт "Адлер" в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.03 мск введены в аэропорту Сочи", - написал он в своем Telegram-канале.
Самолет в полете - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Росавиация предупредила о задержках рейсов из-за ограничений в аэропортах
Вчера, 22:22
 
СочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияПроисшествия
 
 
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