https://ria.ru/20250506/sochi-2015403503.html

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T22:23:00+03:00

2025-05-06T22:23:00+03:00

2025-05-06T22:29:00+03:00

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/82519/60/825196059_0:105:3270:1944_1920x0_80_0_0_7845360b87ce8e5217ea27b4372c2f53.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.03 мск введены в аэропорту Сочи", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250506/reysy-2015403345.html

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, происшествия