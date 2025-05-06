https://ria.ru/20250506/sochi-2015403503.html
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T22:23:00+03:00
2025-05-06T22:23:00+03:00
2025-05-06T22:29:00+03:00
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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происшествия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.03 мск введены в аэропорту Сочи", - написал он в своем Telegram-канале.
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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, происшествия
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Происшествия
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов