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Главы МИД стран ЕС хотят утвердить новые санкции против России, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2025
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17:55 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/smi-2015324990.html
Главы МИД стран ЕС хотят утвердить новые санкции против России, пишут СМИ
Главы МИД стран ЕС хотят утвердить новые санкции против России, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2025
Главы МИД стран ЕС хотят утвердить новые санкции против России, пишут СМИ
Главы МИД стран ЕС намерены официально утвердить новые санкции против РФ в преддверии встречи, запланированной на 20 мая, передает агентство Блумберг со ссылкой РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:55:00+03:00
2025-05-06T17:55:00+03:00
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брюссель
москва
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еврокомиссия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС намерены официально утвердить новые санкции против РФ в преддверии встречи, запланированной на 20 мая, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что Еврокомиссия может во вторник предложить новый, 17-й пакет санкций против России, в него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий европейских стран. "Министры иностранных дел стран блока намерены официально утвердить предлагаемые (Еврокомиссией - ред.) меры ко времени заседания в Брюсселе, которе запланировано на 20 мая", - говорится в сообщении агентства. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. -0-
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россия, брюссель, москва, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, politico
Россия, Брюссель, Москва, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз, Politico
Главы МИД стран ЕС хотят утвердить новые санкции против России, пишут СМИ

Bloomberg: страны ЕС намерены утвердить новые санкции против России до 20 мая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС намерены официально утвердить новые санкции против РФ в преддверии встречи, запланированной на 20 мая, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что Еврокомиссия может во вторник предложить новый, 17-й пакет санкций против России, в него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий европейских стран.
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"Министры иностранных дел стран блока намерены официально утвердить предлагаемые (Еврокомиссией - ред.) меры ко времени заседания в Брюсселе, которе запланировано на 20 мая", - говорится в сообщении агентства.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. -0-
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