https://ria.ru/20250506/smi-2015324990.html

Главы МИД стран ЕС хотят утвердить новые санкции против России, пишут СМИ

Главы МИД стран ЕС хотят утвердить новые санкции против России, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2025

Главы МИД стран ЕС хотят утвердить новые санкции против России, пишут СМИ

Главы МИД стран ЕС намерены официально утвердить новые санкции против РФ в преддверии встречи, запланированной на 20 мая, передает агентство Блумберг со ссылкой РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:55:00+03:00

2025-05-06T17:55:00+03:00

2025-05-06T17:55:00+03:00

россия

брюссель

москва

владимир путин

еврокомиссия

евросоюз

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС намерены официально утвердить новые санкции против РФ в преддверии встречи, запланированной на 20 мая, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что Еврокомиссия может во вторник предложить новый, 17-й пакет санкций против России, в него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий европейских стран. "Министры иностранных дел стран блока намерены официально утвердить предлагаемые (Еврокомиссией - ред.) меры ко времени заседания в Брюсселе, которе запланировано на 20 мая", - говорится в сообщении агентства. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. -0-

https://ria.ru/20250506/orban-2015275850.html

https://ria.ru/20250506/flag-2015293200.html

россия

брюссель

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, брюссель, москва, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, politico