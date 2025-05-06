https://ria.ru/20250506/slovakiya-2015285317.html

Премьер Словакии пообещал помочь восстановить памятники Красной армии

Премьер Словакии пообещал помочь восстановить памятники Красной армии - РИА Новости, 06.05.2025

Премьер Словакии пообещал помочь восстановить памятники Красной армии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал оказать содействие в работе по реконструкции памятников, установленных в республике в честь солдат Красной армии. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:39:00+03:00

2025-05-06T14:39:00+03:00

2025-05-06T14:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

словакия

чехословакия

роберт фицо

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148736/22/1487362295_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_63c0cdaccb1d6ba52ca346bf8463cd4d.jpg

БРАТИСЛАВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал оказать содействие в работе по реконструкции памятников, установленных в республике в честь солдат Красной армии. "Господин посол Российской Федерации, можете мне верить, мне никто не сотрет память, поэтому я хочу от всего сердца поблагодарить вас за сотрудничество при восстановлении этого важного места. И хочу вам предложить сотрудничество в восстановлении и других памятников и священных мест, которые напоминают о решающей роли славной Красной армии не только в освобождении Словакии и Чехословакии, но, прежде всего, в самой Второй мировой войне", - сказал Фицо в ходе посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в словацком городе Михаловце. Фицо отметил, что словаки помнят о том, откуда пришла свобода. "Нам могут показывать любые фильмы, могут говорить, что хотят, мы хорошо знаем, откуда пришла свобода. Свобода, друзья, пришла с востока", - заключил премьер.

https://ria.ru/20250504/fitso-2014857555.html

словакия

чехословакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, чехословакия, роберт фицо, день победы