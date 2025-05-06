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Премьер Словакии пообещал помочь восстановить памятники Красной армии - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:39 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/slovakiya-2015285317.html
Премьер Словакии пообещал помочь восстановить памятники Красной армии
Премьер Словакии пообещал помочь восстановить памятники Красной армии - РИА Новости, 06.05.2025
Премьер Словакии пообещал помочь восстановить памятники Красной армии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал оказать содействие в работе по реконструкции памятников, установленных в республике в честь солдат Красной армии. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:39:00+03:00
2025-05-06T14:39:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал оказать содействие в работе по реконструкции памятников, установленных в республике в честь солдат Красной армии. "Господин посол Российской Федерации, можете мне верить, мне никто не сотрет память, поэтому я хочу от всего сердца поблагодарить вас за сотрудничество при восстановлении этого важного места. И хочу вам предложить сотрудничество в восстановлении и других памятников и священных мест, которые напоминают о решающей роли славной Красной армии не только в освобождении Словакии и Чехословакии, но, прежде всего, в самой Второй мировой войне", - сказал Фицо в ходе посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в словацком городе Михаловце. Фицо отметил, что словаки помнят о том, откуда пришла свобода. "Нам могут показывать любые фильмы, могут говорить, что хотят, мы хорошо знаем, откуда пришла свобода. Свобода, друзья, пришла с востока", - заключил премьер.
https://ria.ru/20250504/fitso-2014857555.html
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в мире, словакия, чехословакия, роберт фицо, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Словакия, Чехословакия, Роберт Фицо, День Победы
Премьер Словакии пообещал помочь восстановить памятники Красной армии

Премьер Словакии Фицо пообещал помочь восстановить памятники Красной армии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал оказать содействие в работе по реконструкции памятников, установленных в республике в честь солдат Красной армии.
"Господин посол Российской Федерации, можете мне верить, мне никто не сотрет память, поэтому я хочу от всего сердца поблагодарить вас за сотрудничество при восстановлении этого важного места. И хочу вам предложить сотрудничество в восстановлении и других памятников и священных мест, которые напоминают о решающей роли славной Красной армии не только в освобождении Словакии и Чехословакии, но, прежде всего, в самой Второй мировой войне", - сказал Фицо в ходе посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в словацком городе Михаловце.
Фицо отметил, что словаки помнят о том, откуда пришла свобода.
"Нам могут показывать любые фильмы, могут говорить, что хотят, мы хорошо знаем, откуда пришла свобода. Свобода, друзья, пришла с востока", - заключил премьер.
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