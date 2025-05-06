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Фицо заявил, что получил угрозы из-за визита в Москву 9 мая - РИА Новости, 06.05.2025
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16:59 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/slovakija-2015318414.html
Фицо заявил, что получил угрозы из-за визита в Москву 9 мая
Фицо заявил, что получил угрозы из-за визита в Москву 9 мая - РИА Новости, 06.05.2025
Фицо заявил, что получил угрозы из-за визита в Москву 9 мая
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что ему угрожают наказанием из-за решения посетить мероприятия по случаю Дня Победы 9 мая в Москве. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:59:00+03:00
2025-05-06T16:59:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что ему угрожают наказанием из-за решения посетить мероприятия по случаю Дня Победы 9 мая в Москве. Ранее Фицо заявил, что посетит мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Москве. "Мне угрожают, что я буду наказан, если решу ехать 9 мая на торжества в Москву. Что общего у торжеств по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны в стране, которая понесла самое большое бремя, с тем, что происходит сегодня?" - сказал Фицо в ходе посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в словацком городе Михаловце. Он заявил, что его визит в Москву 9 мая станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Россией. Ранее Фицо рассказал, что частью его делегации в ходе визита в Москву станут студент и студентка. Он сообщал, что на День Победы в Москву поедут и словацкие депутаты, но у них будет своя программа, они не будут частью его делегации.
https://ria.ru/20250506/slovakija-2015294384.html
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в мире, москва, словакия, европа, роберт фицо
В мире, Москва, Словакия, Европа, Роберт Фицо
Фицо заявил, что получил угрозы из-за визита в Москву 9 мая

Премьер Словакии Фицо заявил, что ему угрожают наказанием за поездку в Москву

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что ему угрожают наказанием из-за решения посетить мероприятия по случаю Дня Победы 9 мая в Москве.
Ранее Фицо заявил, что посетит мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Москве.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Фицо высказался о политике железного занавеса в отношении России
Вчера, 15:47
"Мне угрожают, что я буду наказан, если решу ехать 9 мая на торжества в Москву. Что общего у торжеств по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны в стране, которая понесла самое большое бремя, с тем, что происходит сегодня?" - сказал Фицо в ходе посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в словацком городе Михаловце.
Он заявил, что его визит в Москву 9 мая станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Россией.
Ранее Фицо рассказал, что частью его делегации в ходе визита в Москву станут студент и студентка. Он сообщал, что на День Победы в Москву поедут и словацкие депутаты, но у них будет своя программа, они не будут частью его делегации.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Фицо рассказал, кто поедет с ним в Москву на День Победы
4 мая, 11:20
 
В миреМоскваСловакияЕвропаРоберт Фицо
 
 
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