https://ria.ru/20250506/slovakija-2015318414.html

Фицо заявил, что получил угрозы из-за визита в Москву 9 мая

Фицо заявил, что получил угрозы из-за визита в Москву 9 мая - РИА Новости, 06.05.2025

Фицо заявил, что получил угрозы из-за визита в Москву 9 мая

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что ему угрожают наказанием из-за решения посетить мероприятия по случаю Дня Победы 9 мая в Москве. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:59:00+03:00

2025-05-06T16:59:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что ему угрожают наказанием из-за решения посетить мероприятия по случаю Дня Победы 9 мая в Москве. Ранее Фицо заявил, что посетит мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Москве. "Мне угрожают, что я буду наказан, если решу ехать 9 мая на торжества в Москву. Что общего у торжеств по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны в стране, которая понесла самое большое бремя, с тем, что происходит сегодня?" - сказал Фицо в ходе посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в словацком городе Михаловце. Он заявил, что его визит в Москву 9 мая станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Россией. Ранее Фицо рассказал, что частью его делегации в ходе визита в Москву станут студент и студентка. Он сообщал, что на День Победы в Москву поедут и словацкие депутаты, но у них будет своя программа, они не будут частью его делегации.

https://ria.ru/20250506/slovakija-2015294384.html

https://ria.ru/20250504/fitso-2014857555.html

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