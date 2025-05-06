https://ria.ru/20250506/sk-2015404467.html

СК завершил следствие по делу генерала Кузнецова

СК завершил следствие по делу генерала Кузнецова - РИА Новости, 06.05.2025

СК завершил следствие по делу генерала Кузнецова

СК России завершил следствие по делу бывшего главного кадровика Минобороны генерала Юрия Кузнецова и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей, РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T22:38:00+03:00

2025-05-06T22:38:00+03:00

2025-05-06T22:49:00+03:00

происшествия

юрий кузнецов

следственный комитет россии (ск рф)

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. СК России завершил следствие по делу бывшего главного кадровика Минобороны генерала Юрия Кузнецова и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат второго фигуранта краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна Артём Раевский."Следствие по делу завершено, сумма вменяемой взятки по делу увеличена до 80 с лишним миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства.Он пояснил, что защита уже знакомится с материалами дела.По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя.Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллионов рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей.Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года.Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.

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https://ria.ru/20250501/vzyatka-2014534461.html

https://ria.ru/20250429/mumindzhanov-2014160630.html

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происшествия, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), россия, министерство обороны рф (минобороны рф)