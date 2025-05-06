https://ria.ru/20250506/simonjan-2015298856.html

Симоньян выпустит роман о жизни человечества в конце XXI века

Симоньян выпустит роман о жизни человечества в конце XXI века - РИА Новости, 06.05.2025

Симоньян выпустит роман о жизни человечества в конце XXI века

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью Наталье Подольской рассказала, что скоро выпустит... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:29:00+03:00

2025-05-06T15:29:00+03:00

2025-05-06T16:22:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью Наталье Подольской рассказала, что скоро выпустит роман о жизни человечества через 60 лет — "В начале было слово, в конце будет цифра"."Я сейчас написала роман. Только что сдала его в издательство. Прямо на Пасху я его сдала. И я считаю, что это самое главное, что я сделала и когда-либо сделаю в жизни. Я считаю, что я для этого родилась. Я искренне так считаю. Что я родилась для того, чтобы написать этот роман. Он называется "В начале было слово, в конце будет цифра". Он про то, что произойдет с человечеством через 60 лет. Как вот этот самый конец света, Страшный суд и прочее, все, что описано в Библии, как они будут выглядеть в реальности", — сказала она.По словам главреда, изначально она создала сценарий, "насыщенный драматургическими поворотами", а затем переработала его в приключенческий роман. "Я никогда не хотела быть медиаменеджером. Никогда. И не хочу сейчас. Это не моя мечта. Понимаешь, я всегда хотела быть писателем. Я же пишу", — добавила Симоньян.Дебютный роман Маргариты Симоньян "В Москву" вышел в 2010 году. В 2019-м она выпустила сборник рассказов "Черные глаза", а в 2023-м — "Водоворот".

https://ria.ru/20250420/simonjan-2012380806.html

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