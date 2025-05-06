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Генсек ШОС прокомментировал празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:25 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/shos-2015206706.html
Генсек ШОС прокомментировал празднование 80-летия Победы
Генсек ШОС прокомментировал празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 06.05.2025
Генсек ШОС прокомментировал празднование 80-летия Победы
Празднование 80-летия победы во Второй мировой и Великой Отечественной войне имеет большое значение для государств-членов Шанхайской организации сотрудничества... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:25:00+03:00
2025-05-06T09:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
китай
нурлан ермекбаев
шос
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Празднование 80-летия победы во Второй мировой и Великой Отечественной войне имеет большое значение для государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил РИА Новости генсек организации Нурлан Ермекбаев. "Празднование в нынешнем году 80-летия победы во Второй мировой войне и Великой Отечественной войне имеет большое политическое, историческое и идеологическое значение для ШОС. Большинство государств-членов организации были союзниками в борьбе с гитлеровской коалицией, внесли решающий вклад в разгром нацистских оккупантов и японских милитаристов. Великая Победа является символом мужества и героизма народов наших стран, отстоявших свободу и мир", - рассказал собеседник агентства. Как отметил Ермекбаев, в крупных городах и столицах стран-участниц организации пройдут памятные акции по случаю годовщины победы. Он подчеркнул, что их организацией занимается в том числе и секретариат ШОС, а некоторые мероприятия уже состоялись. "Так, в апреле совместно с посольством России в Китае был организован футбольный турнир "Кубок Победы". В этом же месяце на базе штаб-квартиры организации состоялась "Модель ШОС" – ежегодная интерактивная игра с участием школьников, имитирующая работу органов ШОС. В текущем году центральной темой обсуждения стало 80-летие победы во Второй мировой войне и образования Организации Объединенных Наций", - рассказал генсек.
https://ria.ru/20250410/shos-2010502143.html
https://ria.ru/20250506/pobeda-2015187344.html
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россия, китай, нурлан ермекбаев, шос, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Китай, Нурлан Ермекбаев, ШОС, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Генсек ШОС прокомментировал празднование 80-летия Победы

Генсек ШОС Ермекбаев: празднование Победы имеет большое значение для организации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Празднование 80-летия победы во Второй мировой и Великой Отечественной войне имеет большое значение для государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил РИА Новости генсек организации Нурлан Ермекбаев.
"Празднование в нынешнем году 80-летия победы во Второй мировой войне и Великой Отечественной войне имеет большое политическое, историческое и идеологическое значение для ШОС. Большинство государств-членов организации были союзниками в борьбе с гитлеровской коалицией, внесли решающий вклад в разгром нацистских оккупантов и японских милитаристов. Великая Победа является символом мужества и героизма народов наших стран, отстоявших свободу и мир", - рассказал собеседник агентства.
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Как отметил Ермекбаев, в крупных городах и столицах стран-участниц организации пройдут памятные акции по случаю годовщины победы. Он подчеркнул, что их организацией занимается в том числе и секретариат ШОС, а некоторые мероприятия уже состоялись.
"Так, в апреле совместно с посольством России в Китае был организован футбольный турнир "Кубок Победы". В этом же месяце на базе штаб-квартиры организации состоялась "Модель ШОС" – ежегодная интерактивная игра с участием школьников, имитирующая работу органов ШОС. В текущем году центральной темой обсуждения стало 80-летие победы во Второй мировой войне и образования Организации Объединенных Наций", - рассказал генсек.
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