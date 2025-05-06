https://ria.ru/20250506/shos-2015206706.html

Генсек ШОС прокомментировал празднование 80-летия Победы

Генсек ШОС прокомментировал празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 06.05.2025

Генсек ШОС прокомментировал празднование 80-летия Победы

Празднование 80-летия победы во Второй мировой и Великой Отечественной войне имеет большое значение для государств-членов Шанхайской организации сотрудничества... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T09:25:00+03:00

2025-05-06T09:25:00+03:00

2025-05-06T09:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

китай

нурлан ермекбаев

шос

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Празднование 80-летия победы во Второй мировой и Великой Отечественной войне имеет большое значение для государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил РИА Новости генсек организации Нурлан Ермекбаев. "Празднование в нынешнем году 80-летия победы во Второй мировой войне и Великой Отечественной войне имеет большое политическое, историческое и идеологическое значение для ШОС. Большинство государств-членов организации были союзниками в борьбе с гитлеровской коалицией, внесли решающий вклад в разгром нацистских оккупантов и японских милитаристов. Великая Победа является символом мужества и героизма народов наших стран, отстоявших свободу и мир", - рассказал собеседник агентства. Как отметил Ермекбаев, в крупных городах и столицах стран-участниц организации пройдут памятные акции по случаю годовщины победы. Он подчеркнул, что их организацией занимается в том числе и секретариат ШОС, а некоторые мероприятия уже состоялись. "Так, в апреле совместно с посольством России в Китае был организован футбольный турнир "Кубок Победы". В этом же месяце на базе штаб-квартиры организации состоялась "Модель ШОС" – ежегодная интерактивная игра с участием школьников, имитирующая работу органов ШОС. В текущем году центральной темой обсуждения стало 80-летие победы во Второй мировой войне и образования Организации Объединенных Наций", - рассказал генсек.

https://ria.ru/20250410/shos-2010502143.html

https://ria.ru/20250506/pobeda-2015187344.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, нурлан ермекбаев, шос, 80-летие победы в великой отечественной войне