Генсек ШОС прокомментировал празднование 80-летия Победы
Генсек ШОС Ермекбаев: празднование Победы имеет большое значение для организации
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Празднование 80-летия победы во Второй мировой и Великой Отечественной войне имеет большое значение для государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил РИА Новости генсек организации Нурлан Ермекбаев.
"Празднование в нынешнем году 80-летия победы во Второй мировой войне и Великой Отечественной войне имеет большое политическое, историческое и идеологическое значение для ШОС. Большинство государств-членов организации были союзниками в борьбе с гитлеровской коалицией, внесли решающий вклад в разгром нацистских оккупантов и японских милитаристов. Великая Победа является символом мужества и героизма народов наших стран, отстоявших свободу и мир", - рассказал собеседник агентства.
Как отметил Ермекбаев, в крупных городах и столицах стран-участниц организации пройдут памятные акции по случаю годовщины победы. Он подчеркнул, что их организацией занимается в том числе и секретариат ШОС, а некоторые мероприятия уже состоялись.
"Так, в апреле совместно с посольством России в Китае был организован футбольный турнир "Кубок Победы". В этом же месяце на базе штаб-квартиры организации состоялась "Модель ШОС" – ежегодная интерактивная игра с участием школьников, имитирующая работу органов ШОС. В текущем году центральной темой обсуждения стало 80-летие победы во Второй мировой войне и образования Организации Объединенных Наций", - рассказал генсек.