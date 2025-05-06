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Шольц не ожидал провала Мерца в первом туре голосования в бундестаге - РИА Новости, 06.05.2025
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16:01 06.05.2025 (обновлено: 18:14 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/sholts-2015305447.html
Шольц не ожидал провала Мерца в первом туре голосования в бундестаге
Шольц не ожидал провала Мерца в первом туре голосования в бундестаге - РИА Новости, 06.05.2025
Шольц не ожидал провала Мерца в первом туре голосования в бундестаге
Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц сообщил, что не ожидал провала кандидата в канцлеры Фридриха Мерца в первом туре голосования по его кандидатуре... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:01:00+03:00
2025-05-06T18:14:00+03:00
в мире
германия
олаф шольц
фридрих мерц
хдс/хсс
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц сообщил, что не ожидал провала кандидата в канцлеры Фридриха Мерца в первом туре голосования по его кандидатуре в бундестаге. Во вторник лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Мерц набрал лишь 310 из 316 голосов депутатов бундестага, необходимых для избрания на пост канцлера. При этом у коалиции его блока и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге 21 созыва суммарно есть 328 голосов, в связи с чем избрание Мерца канцлером уже в первом туре считалось практически гарантированным. Политик стал первым кандидатом на эту должность в истории ФРГ, провалившим голосование. "Нет! Это абсурд", - заявил Шольц журналу Stern в ответ на вопрос, рассчитывал ли он на такой исход голосования. В произошедшем нет "ничего веселого", добавил Шольц. Однако, по его мнению, ситуацию еще можно исправить.
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в мире, германия, олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Германия, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
Шольц не ожидал провала Мерца в первом туре голосования в бундестаге

И.о. канцлера ФРГ Шольц заявил, что не ожидал провала Мерца в I туре голосования

© AP Photo / Ebrahim NorooziОлаф Шольц и Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии. 6 мая 2025
Олаф Шольц и Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии. 6 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Олаф Шольц и Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии. 6 мая 2025
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц сообщил, что не ожидал провала кандидата в канцлеры Фридриха Мерца в первом туре голосования по его кандидатуре в бундестаге.
Во вторник лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Мерц набрал лишь 310 из 316 голосов депутатов бундестага, необходимых для избрания на пост канцлера. При этом у коалиции его блока и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге 21 созыва суммарно есть 328 голосов, в связи с чем избрание Мерца канцлером уже в первом туре считалось практически гарантированным. Политик стал первым кандидатом на эту должность в истории ФРГ, провалившим голосование.
«
"Нет! Это абсурд", - заявил Шольц журналу Stern в ответ на вопрос, рассчитывал ли он на такой исход голосования.
В произошедшем нет "ничего веселого", добавил Шольц. Однако, по его мнению, ситуацию еще можно исправить.
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии. 6 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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