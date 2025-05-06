https://ria.ru/20250506/sholts-2015305447.html

Шольц не ожидал провала Мерца в первом туре голосования в бундестаге

Шольц не ожидал провала Мерца в первом туре голосования в бундестаге - РИА Новости, 06.05.2025

Шольц не ожидал провала Мерца в первом туре голосования в бундестаге

Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц сообщил, что не ожидал провала кандидата в канцлеры Фридриха Мерца в первом туре голосования по его кандидатуре... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:01:00+03:00

2025-05-06T16:01:00+03:00

2025-05-06T18:14:00+03:00

в мире

германия

олаф шольц

фридрих мерц

хдс/хсс

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц сообщил, что не ожидал провала кандидата в канцлеры Фридриха Мерца в первом туре голосования по его кандидатуре в бундестаге. Во вторник лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Мерц набрал лишь 310 из 316 голосов депутатов бундестага, необходимых для избрания на пост канцлера. При этом у коалиции его блока и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге 21 созыва суммарно есть 328 голосов, в связи с чем избрание Мерца канцлером уже в первом туре считалось практически гарантированным. Политик стал первым кандидатом на эту должность в истории ФРГ, провалившим голосование. "Нет! Это абсурд", - заявил Шольц журналу Stern в ответ на вопрос, рассчитывал ли он на такой исход голосования. В произошедшем нет "ничего веселого", добавил Шольц. Однако, по его мнению, ситуацию еще можно исправить.

https://ria.ru/20250506/germaniya-2015244110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс