Шольц не ожидал провала Мерца в первом туре голосования в бундестаге
И.о. канцлера ФРГ Шольц заявил, что не ожидал провала Мерца в I туре голосования
© AP Photo / Ebrahim NorooziОлаф Шольц и Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии. 6 мая 2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Олаф Шольц и Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии. 6 мая 2025
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц сообщил, что не ожидал провала кандидата в канцлеры Фридриха Мерца в первом туре голосования по его кандидатуре в бундестаге.
Во вторник лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Мерц набрал лишь 310 из 316 голосов депутатов бундестага, необходимых для избрания на пост канцлера. При этом у коалиции его блока и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге 21 созыва суммарно есть 328 голосов, в связи с чем избрание Мерца канцлером уже в первом туре считалось практически гарантированным. Политик стал первым кандидатом на эту должность в истории ФРГ, провалившим голосование.
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"Нет! Это абсурд", - заявил Шольц журналу Stern в ответ на вопрос, рассчитывал ли он на такой исход голосования.
В произошедшем нет "ничего веселого", добавил Шольц. Однако, по его мнению, ситуацию еще можно исправить.