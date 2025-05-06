https://ria.ru/20250506/shestvie-2015295454.html

Шествия "Бессмертного полка" прошли в 30 странах мира

Шествия "Бессмертного полка" прошли в 30 странах мира - РИА Новости, 06.05.2025

Шествия "Бессмертного полка" прошли в 30 странах мира

Шествия международной акции "Бессмертный полк" уже проведены более, чем в 30 странах мира, в некоторых городах они прошли впервые после длительного перерыва,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:24:00+03:00

2025-05-06T15:24:00+03:00

2025-05-06T15:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

пусан

томск

мария захарова

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Шествия международной акции "Бессмертный полк" уже проведены более, чем в 30 странах мира, в некоторых городах они прошли впервые после длительного перерыва, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Во многих странах мира уже состоялись первые шествия международной акции "Бессмертный полк". С портретами своих героических предков по улицам зарубежных столиц и крупных городов прошли уже на сегодняшний момент тысячи людей. Несмотря на чинимые препятствия и действия провокаторов в ряде государств так называемого коллективного Запада, акция уже проведена более чем в 30 странах", - сказала она в ходе брифинга. Захарова добавила, что в некоторых городах шествие прошло впервые после длительного перерыва, который был вызван пандемией, а затем проявлением русофобии. "Например, в южнокорейском Пусане шествие "Бессмертного полка" прошло впервые с 2019 года", - отметила она. Захарова добавила, что в ходе акции "Сад Памяти", которая прошла более чем в 40 странах мира, при непосредственном участии российских дипломатов в память о Победе и подвигах советского народа были высажены десятки деревьев и даже разбиты небольшие аллеи."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20250506/pobeda-2015274557.html

https://ria.ru/20250504/polk-2014887020.html

россия

пусан

томск

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россия, пусан, томск, мария захарова, 80-летие победы в великой отечественной войне