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В Сенате США представили проект об укреплении отношений с Тайванем - РИА Новости, 06.05.2025
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10:02 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/senat-2015213095.html
В Сенате США представили проект об укреплении отношений с Тайванем
В Сенате США представили проект об укреплении отношений с Тайванем - РИА Новости, 06.05.2025
В Сенате США представили проект об укреплении отношений с Тайванем
Американские сенаторы Джефф Меркли и Джон Кертис представили законопроект об укреплении отношений США с Тайванем, следует из публикации на сайте сената. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T10:02:00+03:00
2025-05-06T10:02:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Американские сенаторы Джефф Меркли и Джон Кертис представили законопроект об укреплении отношений США с Тайванем, следует из публикации на сайте сената. "Акт об укреплении отношений с Тайванем: предусматривает подтверждение со стороны сената назначения директора Американского института на Тайване (AIT, де-факто посольство США на острове - ред.); создает и модернизирует межведомственную целевую группу по тайваньской политике; содействует полноценному участию Тайваня в международных организациях", - говорится в тексте законопроекта, опубликованного на сайте сената. Кроме того, законодатели предлагают усилить взаимодействие между тайваньскими и американскими партнерами в области экономики, торговли и безопасности, а также утвердить стратегии, которые позволят защитить американский бизнес и неправительственные организации от вмешательства со стороны правительства КНР. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
https://ria.ru/20250428/kitay-2013757610.html
https://ria.ru/20250430/tayvan-2014490742.html
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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси
В Сенате США представили проект об укреплении отношений с Тайванем

Меркли и Кертис представили законопроект об укреплении отношений США с Тайванем

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Американские сенаторы Джефф Меркли и Джон Кертис представили законопроект об укреплении отношений США с Тайванем, следует из публикации на сайте сената.
"Акт об укреплении отношений с Тайванем: предусматривает подтверждение со стороны сената назначения директора Американского института на Тайване (AIT, де-факто посольство США на острове - ред.); создает и модернизирует межведомственную целевую группу по тайваньской политике; содействует полноценному участию Тайваня в международных организациях", - говорится в тексте законопроекта, опубликованного на сайте сената.
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Кроме того, законодатели предлагают усилить взаимодействие между тайваньскими и американскими партнерами в области экономики, торговли и безопасности, а также утвердить стратегии, которые позволят защитить американский бизнес и неправительственные организации от вмешательства со стороны правительства КНР.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
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