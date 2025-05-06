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СБУ возбудила уголовные дела против троих священников канонической УПЦ - РИА Новости, 06.05.2025
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16:57 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/sbu-2015321541.html
СБУ возбудила уголовные дела против троих священников канонической УПЦ
СБУ возбудила уголовные дела против троих священников канонической УПЦ - РИА Новости, 06.05.2025
СБУ возбудила уголовные дела против троих священников канонической УПЦ
Служба безопасности Украины заявила во вторник, что завела уголовные дела против троих священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:57:00+03:00
2025-05-06T16:57:00+03:00
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владимир зеленский
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
украинская православная церковь
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила во вторник, что завела уголовные дела против троих священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). "Служба безопасности разоблачила еще трех клириков УПЦ… Следователи СБУ предъявили им обвинение по статье… "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, глорификация ее участников". Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В ведомстве утверждают, что один из подозреваемых - руководитель одной из религиозных общин УПЦ Фастовского района Киевской области. Он якобы героизировал армию РФ и распространял "фейки" о ВСУ. Также задержаны настоятель церкви и монах мужского монастыря УПЦ в Черкасской области. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250505/upts-2015050846.html
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украина, россия, киевская область, владимир зеленский, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, украинская православная церковь, в мире
Украина, Россия, Киевская область, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Украинская православная церковь, В мире
СБУ возбудила уголовные дела против троих священников канонической УПЦ

СБУ завела уголовные дела против трех клириков канонической УПЦ

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила во вторник, что завела уголовные дела против троих священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
"Служба безопасности разоблачила еще трех клириков УПЦ… Следователи СБУ предъявили им обвинение по статье… "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, глорификация ее участников". Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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В ведомстве утверждают, что один из подозреваемых - руководитель одной из религиозных общин УПЦ Фастовского района Киевской области. Он якобы героизировал армию РФ и распространял "фейки" о ВСУ. Также задержаны настоятель церкви и монах мужского монастыря УПЦ в Черкасской области.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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