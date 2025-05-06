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В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 06.05.2025
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04:44 06.05.2025 (обновлено: 04:49 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/saratov-2015186636.html
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 06.05.2025
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
Ограничения в работе аэропорта Саратова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T04:44:00+03:00
2025-05-06T04:49:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения в работе аэропорта Саратова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Сообщение о введении ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова было опубликовано в Telegram-канале Кореняко около 1.35 мск."В аэропорту Саратов (Гагарин) в 04.25 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он.
https://ria.ru/20250506/aeroport-2015185736.html
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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

Росавиация сняла ограничения на полеты в саратовском аэропорту Гагарин

© РИА Новости / Филипп Кочетков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Гагарин" в Саратовской области
Международный аэропорт Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Филипп Кочетков
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Международный аэропорт "Гагарин" в Саратовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения в работе аэропорта Саратова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Сообщение о введении ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова было опубликовано в Telegram-канале Кореняко около 1.35 мск.
"В аэропорту Саратов (Гагарин) в 04.25 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он.
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СаратовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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