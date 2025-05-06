https://ria.ru/20250506/saratov-2015186636.html

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 06.05.2025

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

Ограничения в работе аэропорта Саратова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T04:44:00+03:00

2025-05-06T04:44:00+03:00

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саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения в работе аэропорта Саратова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Сообщение о введении ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова было опубликовано в Telegram-канале Кореняко около 1.35 мск."В аэропорту Саратов (Гагарин) в 04.25 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он.

https://ria.ru/20250506/aeroport-2015185736.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество