https://ria.ru/20250506/saratov-2015186636.html
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 06.05.2025
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
Ограничения в работе аэропорта Саратова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T04:44:00+03:00
2025-05-06T04:44:00+03:00
2025-05-06T04:49:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения в работе аэропорта Саратова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Сообщение о введении ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова было опубликовано в Telegram-канале Кореняко около 1.35 мск."В аэропорту Саратов (Гагарин) в 04.25 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он.
https://ria.ru/20250506/aeroport-2015185736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла ограничения на полеты в саратовском аэропорту Гагарин