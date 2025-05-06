ЕК может во вторник предложить новый пакет санкций против России
Politico: ЕК может во вторник предложить 17-й пакет санкций против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Еврокомиссия может во вторник предложить новый пакет санкций против России, в него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий европейских стран, пишет издание Politico со ссылкой на пять неназванных дипломатов.
"Еврокомиссия, как ожидается, предложит 17-й пакет санкций по России сегодня... можно ожидать включение список людей и компаний, а также больше танкеров теневого флота, но не новых санкций в отношении продукции, которые могут вызвать сопротивление (европейских - ред.) столиц", - говорится в сообщении издания.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.