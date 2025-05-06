https://ria.ru/20250506/sanktsii-2015222793.html

ЕК может во вторник предложить новый пакет санкций против России

ЕК может во вторник предложить новый пакет санкций против России - РИА Новости, 06.05.2025

ЕК может во вторник предложить новый пакет санкций против России

Еврокомиссия может во вторник предложить новый пакет санкций против России, в него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T10:58:00+03:00

2025-05-06T10:58:00+03:00

2025-05-06T11:03:00+03:00

россия

еврокомиссия

politico

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Еврокомиссия может во вторник предложить новый пакет санкций против России, в него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий европейских стран, пишет издание Politico со ссылкой на пять неназванных дипломатов."Еврокомиссия, как ожидается, предложит 17-й пакет санкций по России сегодня... можно ожидать включение список людей и компаний, а также больше танкеров теневого флота, но не новых санкций в отношении продукции, которые могут вызвать сопротивление (европейских - ред.) столиц", - говорится в сообщении издания.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250505/sanktsii--2014896694.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, еврокомиссия, politico