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В Самаре задержали мужчину, избившего подростка-велосипедиста - РИА Новости, 06.05.2025
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13:57 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/samara-2015273954.html
В Самаре задержали мужчину, избившего подростка-велосипедиста
В Самаре задержали мужчину, избившего подростка-велосипедиста - РИА Новости, 06.05.2025
В Самаре задержали мужчину, избившего подростка-велосипедиста
Следователи задержали 50-летнего мужчину, которого подозревают в избиении подростка на набережной в Самаре, сообщило СУСК России по Самарской области в своем... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:57:00+03:00
2025-05-06T13:57:00+03:00
происшествия
самара
россия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 6 мая - РИА Новости. Следователи задержали 50-летнего мужчину, которого подозревают в избиении подростка на набережной в Самаре, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале. По версии следствия, 4 мая подозреваемый на набережной в Самаре из-за малозначительного повода нанес несколько ударов по голове 13-летнему подростку. Позже мужчина, избивший мальчика, выложил в своих соцсетях видео с извинениями и своей версией произошедшего. Он сообщил, что, когда попытался обойти группу подростков на велосипедах на набережной, они поехали на него. Один из них задел мужчину, он попытался остановить мальчика, после чего подросток якобы нецензурно высказался в его адрес. Мужчина вспомнил, что ранее уже встречал этого ребенка и тогда он якобы тоже его оскорбил. При этом мужчина отметил, что не должен был так поступать, и попросил прощения у мальчика и его родителей. "Следователем следственного отдела по Октябрьскому району города Самары следственного управления СК РФ по Самарской области задержан 50-летний подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Во время допроса мужчина дал признательные показания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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происшествия, самара, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре задержали мужчину, избившего подростка-велосипедиста

В Самаре задержали мужчину, избившего подростка-велосипедиста на набережной

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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САМАРА, 6 мая - РИА Новости. Следователи задержали 50-летнего мужчину, которого подозревают в избиении подростка на набережной в Самаре, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале.
По версии следствия, 4 мая подозреваемый на набережной в Самаре из-за малозначительного повода нанес несколько ударов по голове 13-летнему подростку.
Позже мужчина, избивший мальчика, выложил в своих соцсетях видео с извинениями и своей версией произошедшего. Он сообщил, что, когда попытался обойти группу подростков на велосипедах на набережной, они поехали на него. Один из них задел мужчину, он попытался остановить мальчика, после чего подросток якобы нецензурно высказался в его адрес. Мужчина вспомнил, что ранее уже встречал этого ребенка и тогда он якобы тоже его оскорбил. При этом мужчина отметил, что не должен был так поступать, и попросил прощения у мальчика и его родителей.
"Следователем следственного отдела по Октябрьскому району города Самары следственного управления СК РФ по Самарской области задержан 50-летний подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Во время допроса мужчина дал признательные показания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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ПроисшествияСамараРоссияСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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