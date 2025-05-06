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Ремонтные бригады приступили к восстановлению электроподстанции в Рыльске
Ремонтные бригады приступили к восстановлению электроподстанции в Рыльске - РИА Новости, 06.05.2025
Ремонтные бригады приступили к восстановлению электроподстанции в Рыльске
Ремонтные бригады приступили к восстановлению подачи электроэнергии на поврежденной ВСУ электроподстанции в Рыльске Курской области, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T07:41:00+03:00
2025-05-06T07:41:00+03:00
2025-05-06T07:41:00+03:00
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курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ремонтные бригады приступили к восстановлению подачи электроэнергии на поврежденной ВСУ электроподстанции в Рыльске Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. Ранее Хинштейн сообщал, что ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске Курской области, ранены двое несовершеннолетних, в городе отключен свет. "Уже ночью ремонтные бригады приступили к работам по восстановлению подачи электроэнергии на поврежденной ВСУ электроподстанции в Рыльске. Задача: в первоочередном порядке обеспечить снабжение объектов социальной инфраструктуры. Делается все возможное. Ситуацию держу на личном контроле. Прошу жителей отнестись к случившемуся с пониманием", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250506/evakuatsiya-2015174485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, рыльск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Ремонтные бригады приступили к восстановлению электроподстанции в Рыльске
Хинштейн: ремонтные бригады начали восстанавливать электроподстанцию в Рыльске