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Ремонтные бригады приступили к восстановлению электроподстанции в Рыльске - РИА Новости, 06.05.2025
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07:41 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/rylsk-2015196536.html
Ремонтные бригады приступили к восстановлению электроподстанции в Рыльске
Ремонтные бригады приступили к восстановлению электроподстанции в Рыльске - РИА Новости, 06.05.2025
Ремонтные бригады приступили к восстановлению электроподстанции в Рыльске
Ремонтные бригады приступили к восстановлению подачи электроэнергии на поврежденной ВСУ электроподстанции в Рыльске Курской области, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T07:41:00+03:00
2025-05-06T07:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльск
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ремонтные бригады приступили к восстановлению подачи электроэнергии на поврежденной ВСУ электроподстанции в Рыльске Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. Ранее Хинштейн сообщал, что ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске Курской области, ранены двое несовершеннолетних, в городе отключен свет. "Уже ночью ремонтные бригады приступили к работам по восстановлению подачи электроэнергии на поврежденной ВСУ электроподстанции в Рыльске. Задача: в первоочередном порядке обеспечить снабжение объектов социальной инфраструктуры. Делается все возможное. Ситуацию держу на личном контроле. Прошу жителей отнестись к случившемуся с пониманием", - написал он в Telegram-канале.
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происшествия, рыльск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Ремонтные бригады приступили к восстановлению электроподстанции в Рыльске

Хинштейн: ремонтные бригады начали восстанавливать электроподстанцию в Рыльске

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЭлектроподстанция
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ремонтные бригады приступили к восстановлению подачи электроэнергии на поврежденной ВСУ электроподстанции в Рыльске Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Ранее Хинштейн сообщал, что ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске Курской области, ранены двое несовершеннолетних, в городе отключен свет.
"Уже ночью ремонтные бригады приступили к работам по восстановлению подачи электроэнергии на поврежденной ВСУ электроподстанции в Рыльске. Задача: в первоочередном порядке обеспечить снабжение объектов социальной инфраструктуры. Делается все возможное. Ситуацию держу на личном контроле. Прошу жителей отнестись к случившемуся с пониманием", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльскКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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