https://ria.ru/20250506/rylsk-2015196536.html

Ремонтные бригады приступили к восстановлению электроподстанции в Рыльске

Ремонтные бригады приступили к восстановлению электроподстанции в Рыльске - РИА Новости, 06.05.2025

Ремонтные бригады приступили к восстановлению электроподстанции в Рыльске

Ремонтные бригады приступили к восстановлению подачи электроэнергии на поврежденной ВСУ электроподстанции в Рыльске Курской области, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T07:41:00+03:00

2025-05-06T07:41:00+03:00

2025-05-06T07:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

рыльск

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ремонтные бригады приступили к восстановлению подачи электроэнергии на поврежденной ВСУ электроподстанции в Рыльске Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. Ранее Хинштейн сообщал, что ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске Курской области, ранены двое несовершеннолетних, в городе отключен свет. "Уже ночью ремонтные бригады приступили к работам по восстановлению подачи электроэнергии на поврежденной ВСУ электроподстанции в Рыльске. Задача: в первоочередном порядке обеспечить снабжение объектов социальной инфраструктуры. Делается все возможное. Ситуацию держу на личном контроле. Прошу жителей отнестись к случившемуся с пониманием", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250506/evakuatsiya-2015174485.html

рыльск

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, рыльск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины