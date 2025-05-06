Рейтинг@Mail.ru
В Румынии оспорили результаты первого тура выборов президента - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/rumynija-2015385462.html
В Румынии оспорили результаты первого тура выборов президента
В Румынии оспорили результаты первого тура выборов президента - РИА Новости, 06.05.2025
В Румынии оспорили результаты первого тура выборов президента
В Конституционном суде Румынии (КСР) зарегистрирована жалоба с требованием аннулировать результаты первого тура президентских выборов, прошедших 4 мая, сообщает РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T19:56:00+03:00
2025-05-06T19:56:00+03:00
в мире
румыния
бухарест
сша
кэлин джеорджеску
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014843378_40:357:2572:1781_1920x0_80_0_0_18ee53ef954782fb89698dccc05f7a51.jpg
КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. В Конституционном суде Румынии (КСР) зарегистрирована жалоба с требованием аннулировать результаты первого тура президентских выборов, прошедших 4 мая, сообщает во вторник онлайн-издание stiripesurse.ro.В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов занял второе место. Второй тур выборов пройдет 18 мая. "По официальной информации, поданная в КСР жалоба зарегистрирована, но конкретные сроки ее рассмотрения пока не определены. Источники в суде сообщают, что, вероятно, дело будет рассмотрено на пленарном заседании в конце текущей недели. На данный момент не раскрываются ни личность заявителя, ни юридические основания требования об аннулировании результатов голосования", - отмечает издание. Конституционный суд Румынии обладает исключительной компетенцией по утверждению или отмене результатов президентских выборов. Согласно законодательству, он анализирует соблюдение законности избирательного процесса и может аннулировать выборы в случае выявления серьезных нарушений, повлиявших на итоги голосования. Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015048451.html
https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015027378.html
румыния
бухарест
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014843378_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8e586d3c09753e5f64d3746d88042cab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, бухарест, сша, кэлин джеорджеску
В мире, Румыния, Бухарест, США, Кэлин Джеорджеску
В Румынии оспорили результаты первого тура выборов президента

stiripesurse.ro: итоги первого тура выборов президента Румынии оспорили в КС

© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. В Конституционном суде Румынии (КСР) зарегистрирована жалоба с требованием аннулировать результаты первого тура президентских выборов, прошедших 4 мая, сообщает во вторник онлайн-издание stiripesurse.ro.
В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов занял второе место. Второй тур выборов пройдет 18 мая.
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Французский политик назвал результаты выборов в Румынии отрицанием ЕС
5 мая, 13:46
«
"По официальной информации, поданная в КСР жалоба зарегистрирована, но конкретные сроки ее рассмотрения пока не определены. Источники в суде сообщают, что, вероятно, дело будет рассмотрено на пленарном заседании в конце текущей недели. На данный момент не раскрываются ни личность заявителя, ни юридические основания требования об аннулировании результатов голосования", - отмечает издание.
Конституционный суд Румынии обладает исключительной компетенцией по утверждению или отмене результатов президентских выборов. Согласно законодательству, он анализирует соблюдение законности избирательного процесса и может аннулировать выборы в случае выявления серьезных нарушений, повлиявших на итоги голосования.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Кремль прокомментировал выборы в Румынии
5 мая, 12:49
 
В миреРумынияБухарестСШАКэлин Джеорджеску
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала