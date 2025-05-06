В Румынии оспорили результаты первого тура выборов президента
stiripesurse.ro: итоги первого тура выборов президента Румынии оспорили в КС
© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. В Конституционном суде Румынии (КСР) зарегистрирована жалоба с требованием аннулировать результаты первого тура президентских выборов, прошедших 4 мая, сообщает во вторник онлайн-издание stiripesurse.ro.
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"По официальной информации, поданная в КСР жалоба зарегистрирована, но конкретные сроки ее рассмотрения пока не определены. Источники в суде сообщают, что, вероятно, дело будет рассмотрено на пленарном заседании в конце текущей недели. На данный момент не раскрываются ни личность заявителя, ни юридические основания требования об аннулировании результатов голосования", - отмечает издание.
Конституционный суд Румынии обладает исключительной компетенцией по утверждению или отмене результатов президентских выборов. Согласно законодательству, он анализирует соблюдение законности избирательного процесса и может аннулировать выборы в случае выявления серьезных нарушений, повлиявших на итоги голосования.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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