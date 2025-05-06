https://ria.ru/20250506/rumynija-2015385462.html

В Румынии оспорили результаты первого тура выборов президента

В Румынии оспорили результаты первого тура выборов президента - РИА Новости, 06.05.2025

В Румынии оспорили результаты первого тура выборов президента

В Конституционном суде Румынии (КСР) зарегистрирована жалоба с требованием аннулировать результаты первого тура президентских выборов, прошедших 4 мая, сообщает РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T19:56:00+03:00

2025-05-06T19:56:00+03:00

2025-05-06T19:56:00+03:00

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КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. В Конституционном суде Румынии (КСР) зарегистрирована жалоба с требованием аннулировать результаты первого тура президентских выборов, прошедших 4 мая, сообщает во вторник онлайн-издание stiripesurse.ro.В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов занял второе место. Второй тур выборов пройдет 18 мая. "По официальной информации, поданная в КСР жалоба зарегистрирована, но конкретные сроки ее рассмотрения пока не определены. Источники в суде сообщают, что, вероятно, дело будет рассмотрено на пленарном заседании в конце текущей недели. На данный момент не раскрываются ни личность заявителя, ни юридические основания требования об аннулировании результатов голосования", - отмечает издание. Конституционный суд Румынии обладает исключительной компетенцией по утверждению или отмене результатов президентских выборов. Согласно законодательству, он анализирует соблюдение законности избирательного процесса и может аннулировать выборы в случае выявления серьезных нарушений, повлиявших на итоги голосования. Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015048451.html

https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015027378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, румыния, бухарест, сша, кэлин джеорджеску