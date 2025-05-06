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В Кургане переименовали эчпочмаки в пирожки с мясом из-за жалоб покупателей
В Кургане переименовали эчпочмаки в пирожки с мясом из-за жалоб покупателей - РИА Новости, 06.05.2025
В Кургане переименовали эчпочмаки в пирожки с мясом из-за жалоб покупателей
Курганский производитель готовой еды "Белые ручки" переименовал эчпочмаки со свининой в пирожки с картофелем и мясом после жалоб покупателей на неправильное... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:34:00+03:00
2025-05-06T13:34:00+03:00
2025-05-06T13:42:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая – РИА Новости. Курганский производитель готовой еды "Белые ручки" переименовал эчпочмаки со свининой в пирожки с картофелем и мясом после жалоб покупателей на неправильное приготовление традиционного татарского блюда, сообщили РИА Новости на предприятии. Пользователи "Яндекс Лавки" на Урале обратили внимание на предложенный к покупке эчпочмак со свининой, который предлагало ООО "Белые ручки" (Курган). Пользователи назвали это издевательством над традиционной татарской кухней. "Мы его уже переименовали – пирожок с начинкой из картофеля с мясом (свинина), 140 г", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что компания приносит свои извинения покупателям. По данным с сайта ООО "Белые ручки", компания бoлee 10 лeт производит готовую eду в индивидуальныx упaковках. Продукция компании доставляется клиeнтaм Kургана, Eкатеринбурга, Tюмeни, приобрести ее можно в том числе через "Яндекс Лавку".
https://ria.ru/20250507/retsepty-2013211424.html
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общество, курган
В Кургане переименовали эчпочмаки в пирожки с мясом из-за жалоб покупателей
Компания "Белые ручки" переименовала эчпочмаки со свининой в пирожки с мясом
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая – РИА Новости. Курганский производитель готовой еды "Белые ручки" переименовал эчпочмаки со свининой в пирожки с картофелем и мясом после жалоб покупателей на неправильное приготовление традиционного татарского блюда, сообщили РИА Новости на предприятии.
Пользователи "Яндекс Лавки" на Урале обратили внимание на предложенный к покупке эчпочмак со свининой, который предлагало ООО "Белые ручки" (Курган
). Пользователи назвали это издевательством над традиционной татарской кухней.
"Мы его уже переименовали – пирожок с начинкой из картофеля с мясом (свинина), 140 г", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что компания приносит свои извинения покупателям.
По данным с сайта ООО "Белые ручки", компания бoлee 10 лeт производит готовую eду в индивидуальныx упaковках. Продукция компании доставляется клиeнтaм Kургана, Eкатеринбурга, Tюмeни, приобрести ее можно в том числе через "Яндекс Лавку".