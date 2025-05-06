Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:32 06.05.2025 (обновлено: 21:43 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/rszo-2015398699.html
Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении
Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 06.05.2025
Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении
Российские военнослужащие уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на донецком направлении, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T21:32:00+03:00
2025-05-06T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
рсзо himars
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015396687_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3c192d85d69a593bdc8f3cd408b6da8b.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на донецком направлении, сообщает Минобороны РФ.Ведомство опубликовало кадры уничтожения реактивной системы залпового огня HIMARS на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Машина была уничтожена расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ "Рубикон".
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение РСЗО HIMARS ВСУ на донецком направлении
Уничтожение РСЗО HIMARS ВСУ на донецком направлении
2025-05-06T21:32
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015396687_411:0:1851:1080_1920x0_80_0_0_3ef90ead9bcface7766f15e0b12215a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, рсзо himars, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении

Минобороны заявило об уничтожении РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на донецком направлении, сообщает Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало кадры уничтожения реактивной системы залпового огня HIMARS на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Машина была уничтожена расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ "Рубикон".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
До последнего украинца: как НАТО втащила Киев в войну против России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныРСЗО HIMARSМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала