https://ria.ru/20250506/rszo-2015398699.html
Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении
Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 06.05.2025
Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении
Российские военнослужащие уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на донецком направлении, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T21:32:00+03:00
2025-05-06T21:32:00+03:00
2025-05-06T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на донецком направлении, сообщает Минобороны РФ.Ведомство опубликовало кадры уничтожения реактивной системы залпового огня HIMARS на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Машина была уничтожена расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ "Рубикон".
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
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Уничтожение РСЗО HIMARS ВСУ на донецком направлении
Уничтожение РСЗО HIMARS ВСУ на донецком направлении
2025-05-06T21:32
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, рсзо himars, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении
Минобороны заявило об уничтожении РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении