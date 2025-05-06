https://ria.ru/20250506/rossiya-2015374041.html

В FT рассказали о новом пакете санкций против России

В FT рассказали о новом пакете санкций против России - РИА Новости, 06.05.2025

В FT рассказали о новом пакете санкций против России

Новые санкции против России, предлагаемые Еврокомиссией, предусматривают запрет экспорта в РФ ряда химикатов и комплектующих, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T19:22:00+03:00

2025-05-06T19:22:00+03:00

2025-05-06T19:22:00+03:00

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москва

владимир путин

еврокомиссия

сахалин-2

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Новые санкции против России, предлагаемые Еврокомиссией, предусматривают запрет экспорта в РФ ряда химикатов и комплектующих, сообщает газета Financial Times. Ранее издание Politico со ссылкой на источники отмечало, что Еврокомиссия может во вторник предложить новый, 17-й, пакет санкций против России. В него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий европейских стран. "Этот пакет санкций также добавляет к списку запрещенного в Россию экспорта несколько товаров двойного назначения... например, химикаты и компоненты станков", - говорится в сообщении издания. Газета уточняет, что в проекте санкций Еврокомиссии при этом содержится призыв освободить от них проект "Сахалин-2" до июня 2026 года. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250129/sanktsii-1996091354.html

https://ria.ru/20250506/bloomberg-2015315095.html

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россия, москва, владимир путин, еврокомиссия, сахалин-2, в мире