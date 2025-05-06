https://ria.ru/20250506/rossiya-2015290682.html

Российские десантники успешно отбивают атаки ВСУ на границе Курской области

Российские десантники успешно отбивают атаки ВСУ на границе Курской области - РИА Новости, 06.05.2025

Российские десантники успешно отбивают атаки ВСУ на границе Курской области

Российские десантники и пограничники успешно отбивают атаки ВСУ, которые в районе поселков Теткино и Новый Путь Курской области пытаются прорваться на... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:06:00+03:00

2025-05-06T15:06:00+03:00

2025-05-06T15:06:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

курская область

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982141522_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c69be50c0d3f7f0b452d64eca7f75a63.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские десантники и пограничники успешно отбивают атаки ВСУ, которые в районе поселков Теткино и Новый Путь Курской области пытаются прорваться на территорию РФ, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. "В районе Теткино и туда ближе к Новому Пути противник уже второй день подряд проводит разведку боем и пробует расчистить наши минные и инженерные заграждения для того, чтобы попробовать в прорыв вводить войска. На данном участке им путь преграждают наши десантники и пограничники… достаточно успешно отбивают противника", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, киевские власти эвакуируют мирное население из ближайших населенных пунктов Сумской области. "Почему? Очень много родственников на нашей территории, и они боятся, что они будут передавать сведения о передвижении украинских войск... Почему они выбрали Теткино? Потому что он с трех сторон окружен Украиной фактически, и поэтому они пробуют сейчас с помощью БПЛА, они подтянули туда расчеты - перебить наши пути снабжения и логистику. Идет такая серьезная борьба в воздухе. Но мы тоже не дремлем, подтягиваются туда резервы", - уточнил советник Пушилина. По его информации, российская сторона была готова к тому, что противник может предпринять такие действия. "И все, что касается мобилизационной подготовки региона, в принципе, сложилось. Поэтому все идет… с точки зрения нашей территории пока штатно", - добавил Кимаковский.

https://ria.ru/20250506/chasovyar-1981337707.html

https://ria.ru/20250506/harkov-2015204382.html

курская область

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины