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Российские десантники успешно отбивают атаки ВСУ на границе Курской области
Российские десантники успешно отбивают атаки ВСУ на границе Курской области - РИА Новости, 06.05.2025
Российские десантники успешно отбивают атаки ВСУ на границе Курской области
Российские десантники и пограничники успешно отбивают атаки ВСУ, которые в районе поселков Теткино и Новый Путь Курской области пытаются прорваться на... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:06:00+03:00
2025-05-06T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские десантники и пограничники успешно отбивают атаки ВСУ, которые в районе поселков Теткино и Новый Путь Курской области пытаются прорваться на территорию РФ, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. "В районе Теткино и туда ближе к Новому Пути противник уже второй день подряд проводит разведку боем и пробует расчистить наши минные и инженерные заграждения для того, чтобы попробовать в прорыв вводить войска. На данном участке им путь преграждают наши десантники и пограничники… достаточно успешно отбивают противника", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, киевские власти эвакуируют мирное население из ближайших населенных пунктов Сумской области. "Почему? Очень много родственников на нашей территории, и они боятся, что они будут передавать сведения о передвижении украинских войск... Почему они выбрали Теткино? Потому что он с трех сторон окружен Украиной фактически, и поэтому они пробуют сейчас с помощью БПЛА, они подтянули туда расчеты - перебить наши пути снабжения и логистику. Идет такая серьезная борьба в воздухе. Но мы тоже не дремлем, подтягиваются туда резервы", - уточнил советник Пушилина. По его информации, российская сторона была готова к тому, что противник может предпринять такие действия. "И все, что касается мобилизационной подготовки региона, в принципе, сложилось. Поэтому все идет… с точки зрения нашей территории пока штатно", - добавил Кимаковский.
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в мире, курская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Курская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские десантники успешно отбивают атаки ВСУ на границе Курской области
Российские войска успешно отбивают атаки ВСУ на границе по Теткино