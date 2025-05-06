https://ria.ru/20250506/rossiya-2015289319.html
В США признали неприятную для Вашингтона правду о России
В США признали неприятную для Вашингтона правду о России - РИА Новости, 06.05.2025
В США признали неприятную для Вашингтона правду о России
У США нет никаких рычагов давления на Россию в мирном процессе по Украине, пишет American Conservative. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:59:00+03:00
2025-05-06T14:59:00+03:00
2025-05-06T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. У США нет никаких рычагов давления на Россию в мирном процессе по Украине, пишет American Conservative."У Вашингтона нет такого “кнута”, который заставит Россию завершить конфликт — так называемый “однополярный период” действительно закончился", — говорится в материале.Обозреватель указал, что новые экономические ограничения на Россию со стороны Белого дома не окажут никакого эффекта, поскольку страна смогла выдержать жесткие санкции Запада на протяжении всего конфликта с Украиной.Американский лидер Дональд Трамп 4 мая заявил в интервью телеканалу NBC News, что Вашингтон достиг большего прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине с одной из сторон и меньшего — с другой.Глава Белого дома уточнил, что надеется на достижение соглашения между Москвой и Киевом.Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.
https://ria.ru/20250506/putin-2015272026.html
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в мире, россия, украина, вашингтон (штат), владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Дональд Трамп
В США признали неприятную для Вашингтона правду о России
AC: у Вашингтона нет никаких рычагов давления на Россию в мирном процессе